¿Fin en la dirección técnica de Chivas? Gabriel Milito confiesa si hubo CONTACTO con Independiente y revela si seguirá con Guadalajara

Luego del empate sin goles entre Chivas y Tigres en la cancha del Estadio Akron, los rumores siguen alrededor del entrenador del ‘Rebaño Sagrado’, Gabriel Milito, quien fue vinculado con Independiente de Avellaneda.

Te puede interesar: ¿Se cancela? Chivas vs Toluca estaría en RIESGO por tormenta eléctrica

Los rumores en el entorno del estratega argentino han causado ruido y por ello, el mismo entrenador ya dio una respuesta tajante ante los cuestionamientos sobre su continuidad en el banquillo del Club Deportivo Guadalajara.

“No, nadie se comunicó conmigo. Yo estoy muy centrado y contento de estar en Chivas, con dos años por delante, con mucho margen de crecimiento. Me gustaría seguir aportando lo mío al equipo para que vayamos mejorando y evolucionando…”, dijo Gabriel Milito en conferencia de prensa.

¿Cómo le ha ido a Gabriel Milito como DT de Chivas?

Fue apenas en mayo del presente año cuando Gabriel Milito se puso al frente de Chivas, conjunto con el que hasta ahora registra ocho partidos dirigidos con marca de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Durante el juego pendiente ante Tigres, partido que correspondía a la Jornada 1, el ‘Rebaño Sagrado’ y ‘La U de Nuevo León’ no pudieron romper el cero en el marcador en un partido que tuvo dos horas de retraso por las intensas lluvias, sin embargo, el estratega dio sus impresiones tras dividir unidades.

“Siempre intentamos jugar bien, tener el control y ganar partidos. Generar muchas opciones y marcar goles, para eso trabajamos. Seguiremos tratando de ser más fuertes cada día, hoy lo demostramos a nivel defensivo”, dijo Milito tras el encuentro.

En el Torneo Apertura 2025, el cuadro rojiblanco se ubican en el lugar 11 de la tabla general con ocho puntos tras ocho partidos jugados. Para la Jornada 9, Chivas recibe a Toluca este sábado 20 de septiembre, partido a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Pumas RENUEVA contratos de sus FIGURAS en el Apertura 2025