¡Llegó la sexta! LA Galaxy consigue la MLS Cup ante el New York Red Bulls

Este sábado 7 de diciembre del 2024, llegó a su fin la MLS 2024 al disputarse la final entre LA Galaxy vs New York Red Bulls. El conjunto del La Galaxy logró imponerse 2-1 consiguiendo así su sexta MLS Cup.

Desde el 2014, el conjunto del LA Galaxy no lograba ganar el título y tras 10 años consiguió volver a levantarlo.

Te puede interesar: ¡Cerca del liderato! Real Madrid derrota al Girona con goleada incluida

El conjunto del LA Galaxy llegó con la baja de una de sus estrellas del equipo, Riqui Puig que se lesionó en el partido anterior. Pero parece que no le costó tanto al equipo pues solo necesitó de nueve minutos para abrir el marcador con un potente remate desde el centro del área, obra de Joseph Paintsil.

El gol fue dedicado a Puig, quien se encontraba en la grada viendo el encuentro luego de sufrir una rotura de ligamento cruzado en la final de la Conferencia Oeste de la MLS contra los Sounders de Seattle.

Tan solo cuatro minutos después, el LA Galaxy consiguió su segundo gol del partido con un remate del del serbio Dejan Joveljic desde el corazón del área. Al minuto 28, el New York Red Bulls logró meterse al partido con un gol de Sean Nealis.

Para el segundo tiempo, Red Bulls salió al ataque con la necesidad de marcar un gol más para empatar el marcador pero no logró concretar las jugadas que tuvo en el partido. Por otra parte, Galaxy aguantó con todo el equipo metido en el fondo, estrategia que les funcionó para ganar el campeonato.

🏆 FIRST TO SIX 🏆 pic.twitter.com/tAH6gvgNOK

— LA Galaxy (@LAGalaxy) December 7, 2024