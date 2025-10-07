Así se gana la vida Darwin Quintero, colombiano que brilló en la Liga BBVA MX

Durante el tiempo que estuvo en la Liga BBVA MX, Darwin Quintero fue un referente de velocidad, capacidad de desborde y gol con los equipos que estuvo en México. El delantero colombiano estuvo en Santos Laguna y América , donde logró consolidarse.

En su etapa con el Club América, el colombiano era un titular indiscutible y las ocasiones que llegaba a entrar de cambio, lo hacía de buena forma, siendo una pieza clave para el equipo, donde logró ganar dos Ligas de Campeones de la CONCACAF.

Aunque han pasado los años y ya no está en el mejor momento de su carrera, aunque sigue haciendo lo que más le gusta, jugar al futbol a sus 38 años de edad, todavía no tiene planes de dejar las canchas.

¿En dónde está jugando Darwin Quintero?

El nivel que mantiene a su edad es algo de llamar la atención, pues todavía tiene lo necesario para estar en la Primera División de su país, donde juega con el Deportivo Pereira, equipo donde es titular indiscutible. Luego de dejar la Liga BBVA MX, Quintero tuvo una aventura por la MLS, donde estuvo en equipos como Minnesota United y el Houston Dynamo.

Algo que pocas personas saben, es que Darwin Quintero tuvo la oportunidad de ir al viejo continente, cuando pasaba por su mejor momento en México, llegó a sonar para ser refuerzo del Inter de Milán, aunque el colombiano no estaba dispuesto a bajarse el salario para ir a Europa.

Sin duda, su paso por el futbol mexicano dejó una huella importante, donde en su momento su estilo de juego fue algo único, ya que tenía una capacidad muy grande para desbordar y marcar gol, algo que siempre ha sido muy valorado por los amantes al deporte.

