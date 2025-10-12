Mr. Olympia 2025 ganadores: lista completa de campeones actualizada; resultados, resumen del campeonato de Derek Lunsford, fotos, videos y mejores momentos

El Mr Olympia 2025 llegó a su fin luego de un fin de semana de emociones en el que varios de los mejores fisicoculturistas mostraron sus cuerpos en Las Vegas, Nevada. Ahí, Ramón Dino marcó historia en la categoría Classic Physique, mientras que en la misma noche Ryan Terry mantuvo su hegemonía en el certamen. Pero... ellos no fueron los únicos campeones. A continuación te presentamos los resultados completos de la competencia

Lista completa de campeones del Mr Olympia 2025

Un total de 11 fisicoculturistas se consagraron campeones en el Mr Olympia 2025, que incluyeron sorpresas pero también atletas que lograron consolidarse como los mejores en su división en lo que va de la década. La lista de resultados completos con los campeones del certamen son:



Derek Lunsford (Mr Olympia / Open)

(Mr Olympia / Open) Ramon Dino (Classic Physique)

(Classic Physique) Ryan Terry (Men’s Physique)

(Men’s Physique) Maureen Blanquisco (Bikini Olympia)

(Bikini Olympia) Keone Pearso n (212 Olympia)

n (212 Olympia) James Berger (Wheelchair Olympia)

(Wheelchair Olympia) Michelle Fredua Mensah (Fitness Olympia)

(Fitness Olympia) Eduarda Bezerra (Wellness Olympia)

(Wellness Olympia) Rhea Gyle (Figure Olympia)

(Figure Olympia) Natalia Abraham Coelho (Womens Olympia)

(Womens Olympia) Andrea Shaw (Ms Olympia)

Continua la actividad de la competencia de fisicoculturismo más prestigiosa de todo el mundo, con el día dos de actividades de Mr. Olympia 2025 en un año en el que el certamen cumple 60 años. En TV Azteca te traeremos los detalles de la competencia, incluidos la hora de transmisión en México, Colombia, España, Estados Unidos y más países de Latinoamérica .

Contando con la presencia de grandes figuras como Samson Dauda, Derek Lunsford y Hadi Choopan, últimos tres campeones, el evento de culturismo también cuenta con participantes mexicanos con Karla Torres compitiendo en la categoría Women´s Physique.

Horarios de hoy de Mr Olympia 2025

Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 11:30 AM

Finales Día 2 (Incluye Mr. Olympia Open): 21:00 PM