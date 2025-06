Ganó la Concachampions y los aficionados lo aman, pero seguiría su carrera en Argentina

Un campeón de la Concachampions, hoy en manos de Cruz Azul , está cerca de volver a jugar en la Argentina. Se trata de Duván Vergara, quien levantó ese trofeo con Rayados de Monterrey. En las últimas horas, desde Colombia se reportó el interés de Racing Club por contratar al delantero colombiano, que actualmente juega en América de Cali. La operación aún no está cerrada, pero varios indicios apuntan hacia una salida una vez finalice la liga colombiana.

El atacante de 28 años no atraviesa un momento claro respecto a su futuro. América de Cali ha dejado saber que no quiere desprenderse de él en plena etapa definitoria del torneo local, aunque no descartan evaluar propuestas una vez termine la campaña. Racing, por su parte, busca reforzar su ataque de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores y el Torneo Clausura.

Getty Images Duvan Vergara, con los colores de Rayados, ahora podría desembarcar en Argentina

¿Por qué Duván Vergara podría jugar en Argentina en el próximo mercado?

Según el periodista colombiano Pipe Sierra, la opción de que Duván Vergara se sume a las filas del equipo dirigido por Gustavo Costas se mantiene latente. En primer lugar, existe interés genuino por parte de Racing de Avellaneda, donde buscan un extremo con características ofensivas. En segundo, el futbolista publicó un mensaje en sus redes sociales con la frase “The last dance”, interpretado como una despedida anticipada.

Además, la negociación podría destrabarse por una deuda pendiente. América de Cali aún adeuda dos millones de dólares al club argentino por el pase de Juan Fernando Quintero. Ese monto podría usarse como parte de pago por el pase de Vergara, facilitando el acuerdo sin necesidad de un desembolso directo. El colombiano ya tuvo un breve paso por el balompié argentino en 2019, cuando jugó en Rosario Central. Su rendimiento actual en 2025, con seis goles y tres asistencias en 23 encuentros, lo posiciona como una opción atractiva en el mercado.

¿Cómo fue el paso de Duván Vergara por México y qué logró en Monterrey?

El extremo nacido en Montería también cuenta con experiencia internacional en el futbol mexicano. Fue fichado por Monterrey, donde logró levantar el título de la Concachampions, torneo que otorga acceso directo al Mundial de Clubes. Durante su estadía en Rayados, disputó múltiples encuentros, participó en fases clave y ganó el reconocimiento de la afición.

Posteriormente, su carrera continuó en Santos Laguna, aunque con menor protagonismo. Regresó al América de Cali con contrato vigente hasta diciembre de 2027, siendo pieza clave en el esquema actual del club colombiano.