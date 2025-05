No solo es Checo Pérez: el otro piloto mexicano que triunfa en Nascar y algunos no conocen

Daniel Suárez Garza , al igual que “Checo Pérez”, es un piloto mexicano nacido en Monterrey, Nuevo León, y actualmente forma parte de la escudería Trackhouse Racing Team .

Daniel Suárez es un piloto que destaca en la Nascar y los que no siguen este deporte quizás no conocen, ya que esta competencia se disputa la mayor parte en Estados Unidos y no es transmitida en México. No obstante, no le quita el mérito al nacido en Monterrey, ya que en 2022 se convirtió en el primer mexicano en ganar la Nascar con apoyo de la escudería Telmex . Ese año fue uno de los mejores para él, ya que cerró la temporada entre los 10 mejores al conseguir dos Top-3. Mientras que en 2023 la competencia fue más reñida al finalizar el año en la posición 19 de la tabla general con 756 puntos. A pesar de ello, consiguió una pole position y dos Top-3.

El mexicano volvería a hacer historia en 2024 al ganar su segunda carrera y convertirse en el primer piloto no nacido en Estados Unidos en hacerlo. Esa fue una de sus mejores temporadas al avanzar a playoffs tras finalizar el campeonato en el lugar 12 con 2 mil 226 puntos y tres Top-3. Mientras que en este 2025 arrancó su novena campaña en la Nascar Cup y la quinta con la escudería Trackhouse Racing Team, con la que buscará ganar su tercera carrera, pero esta vez en su país, ya que México recibirá la competencia el 15 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

¿Cómo fueron los inicios en el automovilismo del piloto mexicano de la Nascar?

Daniel Suárez inició en el kartismo (carreras en vehículos pequeños) como todos los pilotos, incluyendo “Checo” Pérez, donde fue campeón en 2007. Con tan solo 18 años de edad llegó al equipo Telcel para disputar la Nascar México Series. Un año después se convirtió en el piloto más joven en ganar una pole position, lo que lo llevó a debutar en la Nascar Pro Series East. Conforme pasaron los años fue posicionándose entre los mejores hasta que en 2017 llegó su gran oportunidad: competir en el máximo circuito de la Nascar de Estados Unidos, donde en nueve temporadas suma dos victorias y varios Top-3, un hito que lo posiciona entre los mejores de la justa norteamericana.