Ganó 5 títulos y fue estandarte de Cruz Azul, pero perdió la vida a temprana edad

Cruz Azul es considerado uno de los equipos más grandes en la historia del futbol mexicano, y esto no solo deriva de la cantidad de títulos que ha conquistado, sino también de los futbolistas, mexicanos y extranjeros, que han defendido estos colores a lo largo de estas décadas.

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Posiblemente, uno de los más importantes en la historia del club es José Miguel Marín, conocido como El Gato o el Supermán gracias a las espectaculares atajadas que hacía entre los tres postes. Por tal motivo, no está de más conocer su impecable trayectoria en Cruz Azul.

¿Cuáles fueron los números de Miguel Marín en Cruz Azul?

El Gato Marín llegó a Cruz Azul en 1971 procedente del Vélez Sársfield de Argentina. Supermán arribó al club con la intención de consolidarse en México, aunque desconocía que se retiraría como uno de los porteros más importantes en la historia del balompié nacional.

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Y ayer 15 de mayo en el triunfo del glorioso @CruzAzul también cumpliría años el mejor portero que ha venido del extranjero al futbol mexicano y en Cruz Azul; José Miguel Marín Acotto. “El gato Marín”. pic.twitter.com/WsgRG8beBp — Lizbeth Carolina (@LizbethCaro07) May 16, 2021

Y es que, durante su estadía de nueve años en La Noria, Supermán Marín tuvo la fortuna de obtener un total de cinco títulos de Liga, mismos en donde fue fundamental en cada uno de ellos gracias a la forma en cómo defendía su arco y por los excelentes vuelos que realizaba en el mismo.

Además, también conquistó una Copa de Campeones de la Concacaf, un Campeón de Campeones y el mejor jugador de México en tres ocasiones. Finalmente, también se le recuerda por un autogol inédito en 1976 en donde, tras buscar despejar con la mano, su lance fue directamente a parar a la portería que defendía.

¿De qué murió Miguel Marín?

Miguel Marín le dijo adiós a Cruz Azul y se retiró a finales de 1980 debido a un padecimiento cardiaco, y tras ser director técnico durante un paso breve, el argentino perdió la vida el 30 de diciembre de 1991 a causa de un infarto, dejando este mundo a los 47 años.