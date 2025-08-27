El misterioso mensaje del ‘Gato’ Ortiz tras el polémico arbitraje al América

El arbitraje en la Liga MX volvió a ser tema de conversación y, una vez más, Marco Antonio “Gato” Ortiz quedó en el ojo del huracán tras dirigir el encuentro entre América y Atlas . El silbante fue duramente señalado por sus decisiones, pero lejos de quedarse en silencio, decidió lanzar un enigmático mensaje que rápidamente generó ruido entre aficionados y especialistas.

El mensaje que desató nuevas reacciones

A través de su cuenta de Instagram, el “Gato” Ortiz compartió una fotografía en la que aparece pitando en un partido de Liga MX, acompañada de un texto que muchos interpretaron como una respuesta directa a sus críticos.

“Todos tienen opiniones. Algunos tienen ideas. Pocos cuentan con preparación. Y casi nadie posee el conocimiento real para respaldarlo todo. Porque sin conocimiento… simplemente eres una persona con una opinión”, escribió el árbitro mexicano.

El mensaje, cargado de misterio, fue visto por miles de usuarios en cuestión de horas. La publicación superó rápidamente los mil “likes”, aunque Ortiz decidió limitar los comentarios. Aun así, algunos mensajes de apoyo lograron aparecer en la publicación, defendiendo al silbante de los cuestionamientos.

Sin embargo, es bien sabido que Ortiz ha tenido varios partidos polémicos con el América. El más recordado, cuando marcó un penal, en ojos de muchos analistas inexistente, en la final ante Cruz Azul, hace poco más de un año.

¿Qué sigue para el “Gato” Ortiz?

Pese a las críticas por su actuación en el Atlas vs América , la Comisión de Árbitros considera que su trabajo no fue tan cuestionable como se percibió en redes sociales. Prueba de ello es que ya ha sido designado para un nuevo encuentro: Santos vs Tigres, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025.

El futuro de Ortiz seguirá bajo la lupa, pues cada designación será vista con lupa tras esta nueva polémica. Mientras tanto, su enigmático mensaje deja claro que no piensa quedarse callado frente a los cuestionamientos.