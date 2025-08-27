América está dispuesto a decir adiós a este jugador, con tal de fichar a un crack sudamericano que vale 4 millones

América buscará fichar a Agustín Palavecino, considerado un crack sudamericano en la Liga BBVA MX, pero para ello tiene que dar de baja a uno de sus jugadores, a fin de liberar una plaza de extranjero. El sacrificado sería Víctor Dávila, quien recibió una propuesta formal por el Puebla, pero las Águilas la rechazaron , pero ¿qué tan viable es la llegada del jugador que vale 4 millones de euros?

El conjunto de Coapa estaría interesado en contratar al mediocampista del Necaxa, según varios reportes. Las Águilas buscarían llegar a un acuerdo con la directiva de los Rayos e incluso cederían al chileno como moneda de cambio, además de una fuerte suma de dinero por el argentino, quien fue baja después de la Leagues Cup 2025 debido a una lesión .

@agusspalavecino Agustín Palavecino es el futbolista que América quiere y en cambio dejarían ir a Víctor Dávila

Más allá de todo esto, Palavecino no se iría del Necaxa a menos de que un club pague su cláusula de recisión, la cual ronda en los 8.5 millones de dólares (158.6 millones de pesos), de acuerdo con información del periodista de TV Azteca, Deportes David Medrano Félix.

Debido a lo anterior es muy poco probable que Agustín llegue al América por Dávila, pues recientemente Santiago Baños, presidente deportivo del club, aseguró que el chileno se quedará en el equipo, respaldo que demostró en la cancha al marcarle un gol al Atlas en la jornada 6 del Apertura 2025.

El rendimiento en Necaxa de Agustín Palavecino, crack sudamericano que quiere América

Agustín Palavecino llegó a los Rayos en verano de 2024 tras jugar para Deportivo Cali, Platense y River Plate. Desde entonces suma 3 torneos con los Rayos, en los cuales ha marcado 10 goles en 47 partidos, según estadísticas de BeSoccer. Además, el jugador de 28 años suma 10 asistencias y 9 tarjetas amarillas.

El valor en el mercado de Agustín Palavecino a lo largo de su carrera

Agustín Palavecino tiene actualmente un valor en el mercado de 4 millones de euros (86.8 millones de pesos), según Transfermarkt. No obstante, alcanzó los 6 millones (130.2 millones de pesos) en 2022 cuando era jugador de River Plate. Después de salir de Argentina, el mediocampista tuvo una devaluación y ahora en este 2025 ha comenzado a subir su precio nuevamente.