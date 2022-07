¿Gennady Golovkin hace menos a Canelo para el duelo de septiembre?

El boxeador Gennady Golovkin, ante los ojos de la afición y de los analistas tendrá una pelea complicada y de reflectores ante Canelo Álvarez en septiembre, sin embargo el kazajo subraya que este pleito no tiene nada de especial.

Canelo Álvarez y Golovkin se verán las caras este próximo 17 de septiembre en la Arena T Mobile de Las Vegas en donde mostrarán sus capacidades para terminar con la rivalidad que registra dos duelos en su historial.

El próximo 17 de septiembre se medirán en la división de los pesos supermedianos, en la que Canelo expondrá sus cuatro títulos de la división: Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

El estreno de Golovkin en 168 libras

El peleador kazajo Gennady Golovkin se estrenará el 17 de septiembre en las 168 libras y no tiene miedo ni pendiente de subir una división. Sin afirmarlo, sugiere que subir una categoría le sumaría a su pegada que siempre ha sido de peligro.

“Veremos (aumentar pegada). Seré nuevo en esta situación y necesitamos ver. Es difícil decirlo en este momento porque será mi primera vez peleando en esta división. Nos vamos a preparar y hacer todo lo posible”.

Golovkin no ve la pelea ante Canelo Álvarez como algo ‘personal’

Canelo no causa temor en GGG

GGG acotó que este duelo de septiembre es meramente deportivo, mencionó que no es nada personal, pero ha ido más allá acotando que es una pelea más.

“Es lo mismo, me siento totalmente cómodo. Para mí honestamente es solamente otra pelea. ¿Si me siento distinto? La respuesta es no y me siento 100 por ciento cómodo incluso en una nueva división”.

¿Cuándo será la pelea Canelo vs GGG?

El tercer duelo entre Gennady Golovkin y Canelo Álvarez será el 17 de septiembre en la Arena T-Mobile de Las Vegas. El choque lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.