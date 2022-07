Andy Ruiz y Luis Ortiz se vieron las caras en rueda de prensa

Los boxeadores Andy Ruiz y Luis Ortiz estuvieron en Los Angeles en la promoción de su pelea del 4 de septiembre que se celebrará en la Cryptocom Arena, en donde se mantuvieron con los ánimos mesurados, aunque no perdieron la oportunidad de declararse como virtuales ganadores del combate.

Andy Ruiz regresa a los encordados tras haber peleado en mayo del año pasado ante Chris Arreola en un duelo en el que alcanzó a salir victorioso. Por el lado del King Kong Ortiz , enfrentó el 1 de enero de este año a Charles Martin, derrotándolo por nocaut.

Las declaraciones más importantes de Andy Ruiz

“Estamos aquí de regreso. Agradecidos por contar con otra oportunidad. No vinimos a enfrentar a ningún rival fácil, queríamos un rival duro y por eso escogimos a Luis Ortíz para este duelo. Sabemos que es un zurdo fuerte, pero nos hemos preparado de gran manera y estaremos listos para el combate.

“Lo primordial será mantenerme activo. No estoy para subestimar a Luis Ortíz, ya que él llegará listo para pelear y anhela ser campeón del mundo. Estaremos mano a mano el 4 de septiembre, y ya veremos quién ganará.

TE PODRÍA INTERESAR: GALLO ESTRADA DEJA CETRO VACANTE DE LA AMB

“Su estilo de pelea es distinto al que yo estoy acostumbrado, pero nos estamos entrenando duro para perfeccionar nuestro propio estilo. Ortíz dará lo suyo, pero nosotros daremos lo mejor para obtener el triunfo y posteriormente títulos mundiales. Esta pelea es muy importante para mí en cuanto a subir escalones se trata.

“El enfoque ha sido apuntalar mi habilidad. Este no es un concurso de levantamiento de pesas, así que volví a las fuentes y a lo que me permitió consagrarme como campeón mundial. No vine acá a perder peso o a verme bien, sino que a ser el mejor.

“Yo quería trabajar junto a mi (nuevo entrenador) Alfredo Osuna desde hace tiempo. Anteriormente simplemente no era el momento justo, pero él está acostumbrado a entrenar a rivales de boxeadores zurdos y sentía que eso era exactamente lo que yo necesitaba para esta pelea. Mi equipo sacará lo mejor de mí.

TE PODRÍA INTERESAR: EL ÚLTIMO MEXICANO QUE SE CORONÓ CAMPEÓN DEL MUNDO

“He boxeado desde los seis años y la memoria muscular está intacta. Necesitaba este tipo de preparación extensa para ayudarme a estar cómodo de cara a esta pelea.

“Esta pelea quizás no llegue a la campana final, pero yo me siento preparado para pelear los 12 rounds. Vamos a ganar sea como sea el 4 de septiembre”.

Las declaraciones más importantes de Luis King Kong Ortiz

“Estoy muy agradecido por poder volver a pelear a este nivel de clase mundial, y agradecido con Andy por haber aceptado esta pelea.

“Nos estamos preparando para enfrentar al mejor Andy Ruiz. Sabemos que él no es un peleador cualquiera. Él es un ex campeón mundial, y eso no es pura suerte. Estoy listo para enfrentarlo, y que gane el mejor.

“Estoy muy entusiasmado. La gente verá a dos guerreros que anhelan la batalla y que golpean duro. Este es un sueño hecho realidad, y no decepcionaremos al público el 4 de septiembre”.