George Russell habla sobre el choque con Checo Pérez

Este domingo, Checo Pérez tuvo un Gran Premio de Austria para el olvido. El mexicano se vio obligado a abandonar la carrera, después de un choque con el piloto de Mercedes George Russell, quien habló sobre el incidente y se negó a aceptar la culpa por lo sucedido.

“He visto el video y creo que la sanción es dura. Quiero decir, estás corriendo en la salida, los coches están por todas partes. Checo hizo un movimiento audaz yendo por el exterior de esa manera”, señaló el británico tras el final de la carrera.

El británico de 24 años se disculpó, pero recalcó que no fue su responsabilidad, después de oucpar el cuarto lugar al finalizar el evento.

“Obviamente lo había hecho antes, lo hizo con Valtteri Bottas ayer y Valtteri tuvo que ponerse justo encima del bordillo para evitarlo, que es exactamente lo que yo intenté hacer, pero con Carlos Sainz delante de mí es limitado lo que se puede frenar o doblar y al final no tenía nada que hacer. Lo siento por él por haber terminado su carrera, obviamente.

Como he dicho, no había nada más que pudiera haber hecho. Estaba frenando todo lo que podía y doblando todo lo que podía. Probablemente había más espacio en el exterior para él, y como he dicho estaba haciendo todo lo que podía”, añadió.

¿En qué lugar va Checo Pérez en el campeonato de pilotos?

Después de esta carrera, Checo Pérez perdió el segundo lugar en la clasificación de pilotos. El mexicano cayó a la tercera posición al no sumar puntos y quedarse con 147 unidades.

Por otra parte, Charles Leclerc se adueñó de la segunda plaza, después de conseguir el primer lugar en el GP de Austria y llegar a 163 puntos. Max Vertsappen continúa como líder con 200 unidades.