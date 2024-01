Gerard Piqué anuncia su regreso al futbol profesional

Luego de poco más de un año de haberse retirado del futbol profesional, Gerard Piqué ha emprendido nuevos proyectos y ahora para este 2024, el exjugador del FC Barcelona dio pistas sobre su futuro.

Mediante sus redes sociales, el exdefensor del conjunto blaugrana dio a conocer que va a regresar al mundo del futbol. Con 36 años de edad, Gerard Piqué dio un adelanto de lo que viene para él.

“Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana”, se lee en sus publicaciones de redes sociales.

Gerard Piqué quiere regresar al FC Barcelona

Tras estar alejado del futbol profesional, el exjugador del equipo ahora dirigido por Xavi Hernández no dio a conocer el equipo al cual podría entrenar, no obstante, no es ningún secreto su amor por el FC Barcelona, cuadro del que ya se ha expresado con anterioridad sobre formar parte de la directiva del equipo.

“Echo mucho de menos la competición y el vestuario. Hace un año que no hago deporte. Añoro los compañeros, jugar en el Camp Nou y competir para ganar títulos. Pero estoy muy orgulloso de la decisión y de cómo sucedió todo.

“No descarto la idea de ser presidente del Barça, pero es muy sacrificado y ahora mismo no lo tengo en mente”, dijo Gerard Piqué en una entrevista para un canal español.

Actualmente, en la Temporada 2023/24, el FC Barcelona comandado por Xavi Hernández se ubica en el tercer lugar de la competencia con un registro de 41 puntos, resultado de 12 victorias, 5 empates y 2 derrotas.

