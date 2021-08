Raúl Jiménez revela cuál es su nivel futbolístico actual

Raúl Jiménez está volviendo a la vida. El delantero del Wolverhampton y la Selección Mexicana tiene cada vez más minutos de juego y más seguridad para jugar futbol al máximo nivel.

Sin embargo, en una entrevista para el portal de los Wolves, el atacante reconoció que aún está lejos de poder competir al nivel que nos tiene acostumbrados.

“Si te digo ahora, siendo sincero, no estoy para 90 minutos; no estoy preparado”, aceptó el delantero seleccionado nacional.

“Donde estoy, creo que me he recuperado por completo. Ha sido un largo, largo camino y mucho, mucho tiempo, pero creo que estoy completamente recuperado. El médico dijo que estoy bien, pero en cada partido, en cada entrenamiento me preguntan cómo estoy, así que después de eso, siento que estoy listo para empezar”.

RJ9 anhela volver a ver a su afición

Jiménez trabaja cada día para estar listo para cuando lo requiera su equipo, pues la Premier League arranca en menos de dos semanas y al Wolverhampton le espera un arranque de exigencia, visitando al Leicester City. Pero no será sino hasta la jornada 2 cuando el ‘Lobo Mexicano’ se reencuentre con su afición, cuando los Wolves reciban al Tottenham.

“Va a ser realmente bueno. Lo estoy esperando. Tengo muchas ganas de estar allí, disfrutar del juego, disfrutar de la multitud, la gente y ellos están esperando el juego en el Molineux. Ha pasado un largo camino desde el último partido allí, así que estamos mirando hacia adelante”, destacó el surgido en la cantera del América.

Jiménez, más ilusionado que nunca

Con la misma ilusión que sintió al debutar en primera división, el artillero disfruta de sus primeros momentos de juego, tras aquella girs tarde en la que sufrió una fractura de cráneo que por poco le quita la posibilidad de volver a practicar este deporte.

“Se siente increíble. Después de casi ocho meses, se siente como si fuera mi primera vez allí, en el campo, así que estoy feliz de estar de regreso aquí”, relató Jiménez.