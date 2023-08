“Lo hubieran dicho antes": ‘Tata’ Martino “critica” a clubes de la Liga BBVA MX

De 18 equipos que militan en la Liga BBVA MX y que asistieron a la Leagues Cup, sólo seis restan con vida, y cinco de ellos, no han enfrentado su partido de dieciseisavos de final.

América, León, Toluca, Monterrey y Tigres todavía no dan a conocer si continuarán en territorio norteamericano peleando por el trofeo, o si regresarán a México, como fue el caso de los demás clubes.

La ventaja de la MLS sobre la Liga MX

Uno de los grandes desafíos con los que se han enfrentaron los clubes mexicanos es jugar todos los encuentros de la justa intercontinental como locales. Sobre esto habló Gerardo Martino, actual técnico del Inter Miami y con experiencia en Selección Mexicana.

‘Tata’ fue el primer técnico de un club norteamericano en derrota a uno mexicano; lo hizo en la primera jornada, cuando las Garzas derrotaron 2-1 a Cruz Azul.

Este tema, de que todos los partidos se jueguen en Estados Unidos, ha molestado a la afición mexicana, ya que los locales han sido favorecidos. “Es cierto que jugar siempre de visita es incómodo para cualquiera”, comentó Martino, “lo cierto es que esta liga se formó y participaron todos, si se aceptaron estas condiciones que se hable antes o calle para siempre ¿no?”, concluyó.

Por su parte, también habló DeAndre Yedlin, futbolista del Miami, sobre el mismo tema. “Yo no hago los calendarios, yo no escojo los estadios, así es como se hace esto. Tienen quejas y tienen derecho a tener sus opiniones, pero que las lleven con la gente que decide esas cosas, no somos nosotros”, declaró el seleccionado estadounidense.

Los sobrevivientes de Liga BBVA MX

Con base en esto, el único verdadero sobreviviente del circuito mexicano es Querétaro, que derrotó a Pumas por la mínima; los demás equipos, se mantienen en participación porque no han enfrentado su primer encuentro de eliminatoria.