Con la Fase Final de la Leagues Cup en marcha, varias escuadras de la Liga BBVA MX ya están eliminadas, pero aún hay unos cuantos que pueden dar la cara por el futbol mexicano y que pelearán hasta el final por el título del certamen internacional.

De hecho, hubo varias escuadras que se quedaron fuera del torneo desde la Fase de Grupos como el Atlético de San Luis, Necaxa, Chivas, Puebla, Santos y Xolos; ahora, los 16vos de Final han sido una pesadilla.

Los equipos de la Liga MX eliminados en los 16vos de Final de la Leagues Cup 2023

Ya en los 16vos de lugar, los cinco partidos que se han disputado entre escuadras de la Liga MX y la MLS, ninguna escuadra de la nuestro país ha podido superarlos. Mazatlán cayó ante el FC Dallas; Pachuca, que debuto hasta esta fase se fue en penaltis frente al Houston Dynamo; el FC Juárez fue goleado por el LAFC; y Atlas y Cruz Azul cayeron este jueves 4 agosto, también desde los 11 pasos.

Otra escuadra de México que se regresa a casa son los Pumas, pero ellos fueron eliminados por el Querétaro, gracias a un tanto de Ángel Sepúlveda, en la segunda mitad del duelo que se disputó en el Audi Field.

Los equipos mexicanos que siguen con vida en la Leagues Cup

Con el recuento, de las 18 escuadras de nuestro futbol que disputaron el torneo, solo quedan seis. Y todos, excepto los Gallos que ya están en 8vos, se jugarán la vida este viernes 4 de agosto, también en los 16vos de lugar. Los partidos se jugarán de la siguiente forma.

Chicago Fire vs América | 6:00 PM | Toyota Park

León vs Real Salt Lake | 7:00 PM | America First Field

Toluca vs Sporting Kansas | 7:00 PM | Sporting Park

Rayados vs Timbers | 8:00 PM | Providence Park

Tigres vs Whitecaps | 8:30 PM | BC Place