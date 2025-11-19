Giannis Antetokounmpo prende alarmas en Milwaukee

Preocupación en Milwaukee. Giannis Antetokounmpo, la superestrella de los Bucks y uno de los jugadores más dominantes de toda la NBA , abandonó el partido en el segundo cuarto de la derrota por 118-106 ante los Cleveland Cavaliers debido a una distensión en la ingle izquierda.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Despiden al general manager que corrió a Luka Doncic de los Dallas Mavericks

El incidente ocurrió cuando restaban poco más de tres minutos para el final del segundo cuarto. Giannis comenzó a mostrar molestias evidentes, cojeando durante una secuencia defensiva antes de cometer una falta y dirigirse directamente al vestuario. Tras el descanso, el equipo confirmó lo peor: el griego no volvería al encuentro.

Final NASCAR México Series 2025 | Azteca Deportes en la pista con los campeones

Esto tiene Giannis según el Coach

El coach Doc Rivers explicó después del duelo que el problema no surgió de forma repentina. La molestia ya se había manifestado desde el primer cuarto, aunque Antetokounmpo insistió en seguir en la duela.

"No tenía buen aspecto, eso sí te lo puedo asegurar", declaró Rivers con evidente preocupación. El jugador se someterá a una resonancia magnética este martes para conocer la gravedad real de la lesión.

Antes de salir, Giannis firmó una actuación sólida: 14 puntos, 6 de 10 en tiros de campo, además de 5 rebotes y 4 asistencias en solo 13 minutos. Números que reflejan el nivel dominante que había mostrado en este inicio de temporada.

Bucks enfrentan un panorama complicado

Antetokounmpo venía teniendo uno de los mejores arranques de su carrera. Promediaba 32.6 puntos, con un 63% de efectividad en tiros de campo, además de 11.3 rebotes y 7.1 asistencias en sus primeros 12 partidos de campaña.

Su impacto ha sido fundamental para que Milwaukee se mantenga competitivo, pese a un arranque irregular que ahora los deja con marca de 8-7.

Los Bucks ya saben lo que es jugar sin su estrella: tienen récord de 1-1 en partidos sin él esta temporada. Sin embargo, la posible ausencia de Giannis, combinada con la de Kevin Porter Jr., enciende aún más la incertidumbre.

"Tenemos trabajo por hacer", reconoció Rivers. "Si Kevin y Giannis no juegan, eso no es bueno para nuestro equipo, pero encontraremos a alguien o alguna estrategia que nos dé resultados más adelante".

Milwaukee se prepara para un tramo complicado y lleno de ajustes. La resonancia de Giannis marcará el rumbo inmediato de los Bucks… y quizá de toda la Conferencia Este.

Te puede interesar: La derrota que frena la racha de los Lakers ante unos Hawks diezmados