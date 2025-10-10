Los Giants lograron algo sumamente extraño frente a Jalen Hurts y los Eagles

Los Philadelphia Eagles carecen de identidad y los New York Giants parecen haber encontrado la propia después de mucho tiempo. El conjunto de la gran manzana sorprendió a los campeones del Super Bowl este jueves en el inicio de la Semana 6 en la NFL, venciendo por comandante marcador de 34-17. Las buenas actuaciones de Jaxson Dart y Cam Skattebo fueron clave, así como una extraña situación.

Jalen Hurts llegaba al compromiso sin haber lanzado intercepción en la presente temporada, pero Cor’Dale Flott se encargó de romperle la buena racha con una jugada que prácticamente aseguró el partido en favor del conjunto dirigido por Brian Daboll. Con Filadelfia abajo por 10 y en zona roja, el esquinero de los Giants se hizo con el paso dirigido a Jahan Dotson y lo devolvió 68 yardas hasta la 15 del otro lado. Nueva York anotaría los puntos definitivos poco después.

El quarterback de los Eagles se ha caracterizado por proteger de buena forma el balón, pero en una situación algo desesperada sucumbió a la presión. En los últimos 12 partidos regulares en los que vio acción en 2024, solo lanzó una intercepción; durante los cuatro juegos de playoffs que disputaron los emplumados camino al campeonato solo arrojó una más. Hablamos de dos en sus pasados 16 compromisos y tres en los anteriores 22.

Lamentablemente para la causa de Filadelfia, los errores de Hurts se magnifican cuando la situación no marcha bien. Son dos derrotas consecutivas para los Eagles después de haber arrancado el año con cuatro salidas por la puerta grande consecutivas.

Mientras tanto, los Giants siguen dando muestras de mejora de la mano de Dart y Skattebo, un par de novatos que han caído de pie en la ciudad que nunca duerme.

Eagles buscará revancha contra Giants pronto

Los Philadelphia Eagles se volverán a medir a los New York Giants muy pronto, pues la segunda cita de la temporada está pactada para el domingo 26 de octubre bajo el marco de la Semana 8. El cotejo se celebrará en el Lincoln Financial Field.

