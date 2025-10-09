Aseguran que Oscar Piastri ya se cansó de McLaren y su destino sería en un equipo jamás pensado

Lo sucedido en los últimos Grandes Premios de la Fórmula 1 no le ha gustado para nada al piloto Oscar Piastri ni a sus aficionados. El australiano es líder de la competencia y fue pieza fundamental para el bicampeonato de pilotos de la escudería papaya. A pesar de todo lo mencionado, al parecer hay un favorito en el equipo y eso provocaría la salida del volante de 24 años.

Ferrari sería el equipo más interesado en Oscar Piastri, pero su llegada no se podría dar en 2026. Los italianos ya tienen a sus dos pilotos: Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Además, Oscar Piastri tiene contrato con McLaren hasta 2027. Para ese año, el vínculo entre Ferrari y Hamilton ya habría terminado. Lewis tiene un salario sumamente impresionante.

Otro de los movimientos es que Charles Leclerc quiere un auto competitivo y Ferrari no se lo está dando, por lo que también en Blick Sport han mencionado que el monegasco estaría pensando en dejar al Cavallino Rampante si no mejora. Actualmente, ocupan el tercer lugar de escuderías con 298 puntos, demasiado lejos de McLaren, que con 650 unidades y a falta de seis carreras ya es campeón.

El consejo de Lewis Hamilton a Oscar Piastri

Restan seis Grandes Premios para que termine la Fórmula 1 y el campeonato de pilotos sigue dando mucho de qué hablar. Pese a que Oscar Piastri es el líder con 336 puntos, su coequipero en McLaren, Lando Norris, está muy cerca con 314. En los recientes días, el siete veces campeón alzó la voz y le dio una recomendación al australiano para el cierre de la competencia.

“Mi consejo es que no devuelva más posiciones”, mencionó Hamilton, quien ahora corre para Ferrari. La respuesta de Norris no se hizo esperar y, a diferencia de lo que todos esperaban, le dio la razón al británico. “Él ha estado en esta posición muchas veces; seguiré su consejo”. Con esta respuesta, se espera un cierre muy apretado entre Norris y Piastri.

