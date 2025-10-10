Se abre una esperanza: la dura baja de Argentina para el partido ante México en el Mundial Sub-20

Álvaro Montoro es baja de la Selección de Argentina en el duelo ante México y de lo que resta del Mundial Sub-20, ya que sufrió una lesión en la clavícula derecha, por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires. El mediocampista salió de cambio en el partido ante Nigeria y hoy se confirmó la gravedad de su situación.

Montoro es uno de los futbolistas de la Albiceleste con mayor valor en el mercado de la justa, con 8 millones de euros (más de 170 millones de pesos) y quien porta el mítico número 10. El futbolista del Botafogo no ha tenido la participación esperada en el Mundial Sub-20, pues no suma goles ni asistencias, en comparación con Gilberto Mora, quien no se irá a Europa por menos de 15 millones de dólares .

El jugador de 18 años ha sido titular en los 4 partidos que ha disputado Argentina en la justa, por lo que acumula 234 minutos disputados, los cuales se dividen en:



Argentina 3-1 Cuba – 45 minutos jugados

Argentina 4-1 Australia – 80 minutos disputados

Argentina 1-0 Italia – 71 minutos jugados

Argentina 4-0 Nigeria – 38 minutos disputados (salió lesionado).

Álvaro Montoro publicó en sus redes sociales un desgarrador mensaje tras darse a conocer la gravedad de su lesión, pues no solo se perderá lo que resta del Mundial Sub-20 en caso de que Argentina avance a las siguientes fases, sino que también tardará en regresar a la actividad con su club.

“Me toca vivir uno de esos momentos duros que tiene el futbol. Una lesión me deja afuera de lo que queda del Mundial. Duele, porque soñaba con esto, pero me quedo tranquilo sabiendo que dejé todo por esta camiseta. Tenemos un grupo increíble que va a seguir peleando hasta el final y desde hoy seré un hincha más alentando a mis compañeros. Vamos Argentina”, escribió el mediocampista.

¿Quién es Álvaro Montoro, la baja de Argentina en el partido ante México?

Álvaro Montoro inició su carrera como futbolista en Vélez Sarsfield, club que lo debutó en Primera División. El mediocampista se convirtió en un histórico del club al ser el jugador más joven en la historia del equipo en anotar en la Copa Libertadores con tan solo 17 años.

Montoro llamó la atención de varios clubes, tanto de los más grandes de Argentina como lo son Boca Juniors y River Plate, así como Barcelona y la Roma en Europa, pero decidió rechazarlos y continuar en el club que lo vio nacer. No obstante, en este mercado de verano llegó al Botafogo.