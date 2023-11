¿Se pierde el juego contra América? Gignac sale con molestias del Tigres vs San Luis

Este sábado 4 de noviembre, el Estadio Universitario abrió sus puertas para el partido Tigres vs Atlético San Luis, correspondiente a la jornada 16 del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX. fue al minuto 58 cuando hizo ‘erupción’ el Volcán con gol de André-Pierre Gignac; sin embargo, tres minutos después, el delantero francés, pidió su cambio por molestias físicas.

A su salida del juego, el máximo goleador en la historia del conjunto felino realizó movimientos auxiliados por integrantes del equipo de preparadores físicos. En las próximas horas será cuando se determine la gravedad de las molestias físicas de André-Pierre Gignac; el próximo duelo de Tigres será ante América el sábado 11 de noviembre.

Con su gol ante Atlético San Luis, el delantero de 37 años de edad alcanzó los 197 goles con los colores de Tigres; será en los próximo duelos donde vea actividad cuando busque la cifra de los dos centenas en el futbol mexicano.

En caso de que no llegue en condiciones para disputar el juego ante América, en la última jornada del torneo regular, sería el quinto partido que se pierde André-Pierre Gignac en el Apertura 2023; anteriormente, el delantero francés no jugó en la jornada 1 y 2 ante Puebla y Juárez, respectivamente; no fue convocado a la fecha 6 contra Pumas y en la 14, por acumulación de tarjetas, no vio actividad contra Chivas.

Tigres es uno de los equipos con su boleto asegurado a los cuartos de final del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, donde, con Robert Dante Siboldi en el banquillo, buscarán el bicampeonato luego de coronarse en el certamen anterior.

