Gilberto Mora brilla con 16 años: ¿qué hacía Lionel Messi a esa edad?

Gilberto Mora tiene actualmente 16 años, pero este 14 de octubre cumplirá los 17. El mediocampista de la Selección Mexicana que avanzó a los Cuartos de Final tras golear 4-1 a Chile tiene poco más de un año jugando en Primera División y torneos internacionales, mientras que Lionel Messi a esa edad debutó con el Barcelona.

Mora debutó oficialmente a los 15 años de edad en la Liga BBVA MX, pero fue hasta los 16 que comenzó a sumar más minutos y a trascender tanto con Xolos de Tijuana como con la Selección Nacional, con la que espera romper un récord más en el Mundial Sub-20 .

Selección Nacional de México Giberto Mora es titular en Xolos y en la Selección Mexicana, mientras que Lionel Messi a esa edad debutó con Barcelona

Entre tanto, Messi con 16 años y 5 meses tuvo su primer partido con el primer equipo del Barcelona, después de haberla reventado en las categorías menores para llamar la atención, tal como lo hizo Gil en México y que ahora esté en el radar de varios clubes de Europa.

El debut de Lionel Messi con Barcelona a los 16 años

Lionel Messi debutó oficialmente con el Barcelona el 16 de noviembre de 2023 contra Porto, en un partido amistoso, cuya finalidad era inaugurar el nuevo estadio del conjunto portugués. El argentino no arrancó de titular, por lo que tuvo que comer banca durante varios minutos.

El campeón del mundo ingresó al terreno de juego al minuto 71, luego de que el entrenador Frank Rijkaard decidiera sacar a Fernando Navarro. Messi saltó a la cancha con el dorsal 14 en su espalda y poco pudo hacer para revertir el marcador, pues el club blaugrana perdió por marcador de 2-0. No obstante, eso sería solo el inicio de una gran carrera.

La diferencia entre Gilberto Mora y Lionel Messi

Gilberto Mora le saca ventaja a Lionel Messi por haber debutado un año antes que él, pero eso no es lo único que los diferencia, sino también sus primeros partidos con sus respectivas selecciones.

El jugador de Xolos de Tijuana fue llamado por primera vez a la Selección Nacional para disputar la Copa Oro 2025. El primer partido oficial del mediocampista fue el 3 de junio de este año, a la edad de 16 años, 9 meses y 14 días, superando las marcas históricas de Luis Pérez y Rafael Márquez.

Por su parte, Leo tardó en debutar con la Selección Argentina mayor, pues lo hizo hasta los 18 años, cuando ingresó de cambio al segundo tiempo en un partido amistoso entre su país y Hungría, el cual se disputó el 17 de agosto de 2005.

Cabe destacar que tanto Lionel Messi como Gilberto Mora disputaron el Mundial Sub-20. El argentino salió campeón del torneo de la edición 2007, mientras que el mexicano tratará de lograr la hazaña en este 2025.