Gilberto Mora conquista su primer título jugando fuera de México

Gilberto Mora y los Xolos de Tijuana conquistaron el trofeo Baja Cup tras vencer 2-1 a San Diego FC en la cancha del Snapdragon Stadium de San Diego, California, este miércoles 16 de septiembre sumando así el primer título mediocampista mexicano de 17 años jugando fuera de México.

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Xolos de Tijuana conquista la Baja Cup en San Diego, California

Los Xolos de Tijuana sumaron un nuevo trofeo a sus vitrinas tras conquistar el torneo amistoso Baja Cup celebrado este miércoles en el Snapdragon Stadium de San Diego, California tras vencer al San Diego FC.

El conjunto mexicano presentó un cuadro titular integrado por jugadores juveniles de su cantera que demostraron su deseo por aprovechar sus oportunidades y en el minuto 34 encontraron el primer gol en los pies de David Orduño.

El cuadro de San Diego encontró el empate antes de finalizar la primera mitad, por lo que Sebastián Abreu tuvo que echar mano de sus titulares habituales para resolver el partido en el complemento, incluida la entrada de Mora.

Los movimientos le rindieron frutos al entrenador de los Xolos al 81' cuando Iván Tona convirtió desde fuera del área el gol de la victoria y selló el título de Baja Cup para los fronterizos.

Con esta victoria, Gilberto Mora suma un nuevo título para su palmarés internacional en el que ya se encuentra una Copa Oro con la Selección Mexicana.

Los Xolos de Tijuana disputarán su siguiente partido el próximo domingo 20 de septiembre cuando visiten al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo en compromiso de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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