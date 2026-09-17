En Argentina desestabilizan a Gabriel Milito y quieren sacarlo de Chivas justo antes del Clásico Nacional

Chivas vive un buen momento, luego de iniciar el Apertura 2026 con malos resultados y una Leagues Cup 2026 para el olvido tras quedar eliminados en la fase de grupos. Recientemente, una declaración desde Argentina confirma que quieren sacar a Gabriel Milito del club justo antes del Clásico Nacional contra América, que ya conformó su plantilla oficial para el torneo.

Jorge Fleitas reveló para el programa de radio Tribunal Rojo que, en caso de llegar a la presidencia de Independiente, buscará retornar a Milito, quien tiene buenos registros en clásicos y supuestamente quiere volver al club siempre y cuando le respeten una condición.

Independiente quiere a Gabriel Milito.|Chivas

Fleitas aseguró que Gaby puso como condición que el club argentino tenga orden y todo en regla, para que él pueda hacer el mejor de los trabajos en la cancha. "Hay ganas de que en el tiempo, en algún momento, Gabriel quiera volver a Independiente. Eso no te lo voy a mentir. Veremos qué pasa el año que viene", enfatizó el candidato.

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¿Quién es Jorge Fleitas, el hombre que quiere sacar a Milito de Chivas?

Independiente de Avellaneda no pasa por un buen momento, pues dejó de pelear por títulos. Será en noviembre de este año cuando se lleven a cabo las elecciones para elegir al nuevo presidente del club y, entre los candidatos, está Jorge, quien es amigo de Milito y fuera su auxiliar en Argentinos Jr.

Por lo anterior, Fleitas no esconde su deseo de contratar al que hoy es técnico de Chivas, quien tiene contrato vigente hasta mayo de 2027. "Tenemos que esperar a fin de año que termine el campeonato o su contrato en mayo. Después de ese momento se va a evaluar un montón de cosas", concluyó el amigo de Gabriel.

El reto de Gabriel Milito con Chivas

Milito supo componer el camino de Chivas en este Apertura 2026, pues marcha en segundo lugar de la tabla general. Pero mientras son peras o manzanas con Independiente de Avellaneda, el argentino tiene el reto de ganarle al Club América este sábado 19 de septiembre, cuando se dispute una edición más del Clásico Nacional.