Llegaron como figuras a Chivas y hoy Gabriel Milito los tiene borrados

Mientras que muchos hablan del historial del Clásico Nacional, ahora Gabriel Milito atraviesa un momento complejo en Chivas de Guadalajara. El entrenador argentino llegó con la intención de construir un equipo competitivo, aunque algunas de las piezas incorporadas para este torneo todavía no consiguen consolidarse.

Aunque las simulaciones ponen a Chivas como favorito al título del Apertura 2026, Milito ya no cuenta con todas las opciones de su plantilla. Dos refuerzos que generaron expectativas antes del torneo han perdido protagonismo con el paso de las jornadas y actualmente tienen menos minutos.

|Instagram @chivas

Chivas invirtió una fortuna en refuerzos pero no les han funcionado

Para el Apertura 2026, Chivas destinó 11 millones de dólares en dos incorporaciones. Kevin Castañeda llegó desde Xolos de Tijuana por 6 millones de dólares, mientras que Jordan Carrillo fue adquirido a Santos Laguna por 5 millones después de terminar anticipadamente su préstamo con Pumas UNAM.

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Castañeda había sido uno de los mediocampistas ofensivos destacados de Xolos y tuvo una buena pretemporada. Milito lo puso como titular en el debut frente a Toluca, pero después dejó de iniciar. Actualmente acumula apenas 130 minutos, sin goles ni asistencias, y en el último triunfo 3-0 ante Pumas permaneció en la banca.

Carrillo también llegó con buenos antecedentes después de una destacada Liguilla con Pumas, que alcanzó la final. Milito lo utilizó como titular en las jornadas 2, 3 y 4, pero después perdió ese lugar. Hasta ahora suma 266 minutos, sin goles ni asistencias, y tampoco participó desde el inicio en las últimas dos jornadas.

Gabriel Milito cada vez le da menos oportunidades en Chivas

Los dos futbolistas atraviesan una situación similar. Castañeda dejó de ser considerado para el último encuentro, mientras que Carrillo también perdió espacio en las jornadas recientes. La adaptación a la idea futbolística de Milito todavía no aparece.

|Instagram: Jordan Carrillo

El propio entrenador ha señalado que el proceso requiere tiempo y paciencia. Por ahora, aquellos dos refuerzos que llegaron para fortalecer el mediocampo de Chivas todavía buscan encontrar su lugar dentro del equipo.

Los números de los dos refuerzos de Chivas