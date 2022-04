Revelan que Giovani dos Santos fue rechazado por otro club de la MLS

Giovani dos Santos no tiene fecha de regreso a las canchas. Luego de haber quedado fuera del América, no ha encontrado equipo y con más de un año sin jugar, se dio a conocer que fue rechazado por otro club de la MLS.

La carrera de Gio se estancó y no tuvo regreso. Tras haberse coronado campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-17 y estar en equipo como Barcelona o Tottenham, ahora luce complicado que pueda por lo menos volver al terreno de juego.

El golazo de Giovani Dos Santos en la final de la Copa Oro 2011

Giovani dos Santos fue rechazado por el Inter Miami

Distintas fuentes señalan que Giovani dos Santos estuvo entrenando con el Inter Miami, con la intención de que lo observaran y así quizá volver a las canchas en una liga que además conoce muy bien. Antes de volver a la Liga BBVA MX para fichar con el América, estuvo con el Galaxy de Los Ángeles.

No obstante, no llamó la atención del equipo y tuvo que volver a México. Cabe recordar que Dos Santos se encuentra entrenando con las categorías inferiores del América, aunque no hay ninguna intención del club de Coapa por volverlo a contratar en los próximos meses.

El último partido de Giovani dos Santos fue el pasado 11 de abril del 2021, cuando aún jugaba con el América. Participó en la victoria de los azulcremas sobre Tigres y después de ello, no volvió a tener participación con Santiago Solari, para posteriormente terminar su contrato con los de Coapa.

A sus 32 años, Giovani dos Santos ha jugado en equipos como el Barcelona, Tottenham, Ipswich Town, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca, Villarreal, Galaxy y América. Habrá que esperar cuál es el siguiente club que le da una oportunidad al mexicano para intentar recuperar su carrera.

