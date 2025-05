Giro de Italia: Revela Isaac del Toro que lo mantiene como líder general

Isaac del Toro, joven talento mexicano del UAE Team Emirates, continúa liderando el Giro de Italia tras una etapa llena de presión en la que se sintió asediado por sus principales rivales.

Al cruzar la meta, el ciclista bajacaliforniano confesó que fue en ese momento, al verse atacado por todos, cuando realmente entendió lo que significa portar la prestigiosa “maglia rosa”, el jersey del líder general.

¡Toluca CAMPEÓN! Revive la victoria de los ‘Diablos Rojos’ vs América

Ataques por todos lados… y el mexicano resiste

“Todos me atacaron y fue muy difícil. Intenté seguirlos, pero no pude. Todavía no puedo creer que tenga que defenderme de estos tipos”, declaró visiblemente exhausto tras la jornada.

Te puede interesar: Inversión “infernal": Lo que gastó Toluca para conquistar su título 11

Hice todo lo que pude. No me quedaba nada al final y no puedo culparme por nada

, agregó.

Del Toro reconoció que sufrió durante gran parte de la etapa, pero destacó la labor de su equipo.

“Sufrí todo el tiempo, y fue a peor, pero el equipo hizo un gran trabajo. Siempre estuvieron a mi lado. Me dieron mucha confianza y consejos”, afirmó.

El camino a Roma exige cabeza fría

Con el español Juan Ayuso quedando fuera de la pelea por el título tras una serie de caídas, Isaac del Toro queda como líder absoluto del UAE Team.

El mexicano no oculta su respeto por su compañero de equipo: “Juan se ha caído varias veces y esta mañana dijo que no se sentía muy bien. Cualquiera puede tener un mal día. Sabemos que volverá más fuerte. Es superfuerte”.

Para Isaac del Toro, el plan es claro: defender el liderato con inteligencia. “A partir de ahora es el mismo Giro. Tengo que seguir jugando la misma carta: ser inteligente y a veces ponerme a la ofensiva y a veces ponerme a la defensiva”, explicó con madurez.

El reto es enorme: mantener la “maglia rosa” hasta Roma. Pero el mexicano ha dejado claro que está listo para luchar.

Te puede interesar: Matías Almeyda cerca de volver a la Liga BBVA MX; ya inició negociaciones

Con el respaldo de su equipo y una mentalidad táctica bien definida, Isaac del Toro no solo está haciendo historia, sino que promete seguir dando batalla hasta el final del Giro de Italia.