¿Se acabó el sueño por LaLiga? Esto contestó el Girona

El título de LaLiga Española parece tener un solo candidato en la recta final de la temporada, el Girona dejó ir la oportunidad de acercarse a un juego del Real Madrid tras empatar a un gol en Vallecas contra el Rayo Vallecano, sin embargo, cayeron frente al Athletic de Bilbao en San Mamés y lo que parecía un cuento de hadas ha empezado a esfumarse.

“Me voy a venir arriba, creo que vamos a luchar por entrar en Champions, tengo esa sensación. El Athletic es el mejor equipo de la Liga presionando y a nosotros nos ha faltado verticalidad”, mencióno Míchel Sánchez, director técnico del Girona tras la derrota ante el Bilbao.

El objetivo es jugar Champions el próximo año

A falta de 13 fechas en LaLiga de España, 6 puntos no parecen imposibles para remontar al Madrid, sin embargo, el club de cataluña sabe que no depende directamente de ellos y sueñan con jugar la competencia más importante a nivel de clubes en europa, la Champions League.

“Bueno, creo que el objetivo sigue siendo el mismo, afrontar cada partido como lo estamos haciendo, intentar ganar el siguiente partido que es contra el Rayo (Vallecano) que es con nuestra gente, cre que el equipo si que es verdad que estamos jo**, pero creo que hoy va a cambiar la cosa porque como he dicho, venímos del Bernabéu donde no mostramos nuestra imagen, prácticamente puedo decir que no hemos salido a jugar y hoy creo que el equipo ha dado la cara de lo que es. El objetivo desde hace tiempo es entrar en Champions”, explicó Eric García, jugador del Girona.

El calendario del Girona

Después de ser eliminados por el Mallorca en la Copa del Rey, el Girona ya solo disputa la liga local, lo que podría ser una diferencia en calendario con el Madrid que juega Copa y Champions, sin embargo, a los de Míchel les resta un cierre de campaña complicado.

El próximo lunes reciben en casa al Rayo Vallecano en la fecha 26 del campeonato, después visitarán al Mallorca, en casa contra el Osasuna y visita contra el Getafe, de locales frente al Betis y una visita dura en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid en la Jornada 31, luego recibirán al Cádiz y una visitan a Las Palmas para jugar la fecha 34 en casa ante el Barcelona, finalmente Alavés, Villarreal, Valencia y Granada para cerrar el año, uno que puede ser histórico para el Girona.

