Alan Pulido marca gol contra Inter Miami y lucha el liderato de goleo

A pesar de la pausa en las Ligas alrededor del mundo por la Fecha FIFA, la MLS tuvo algunos partidos jugados, encuentros que se encontraban pendientes y que la Liga de Estados Unidos supo aprovechar para llevar a cabo el compromiso del Inter Miami contra Sporting Kansas City.

Sin Lionel Messi, quien se encuentra concentrado con la Selección Argentina en las Eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el equipo de ‘Las Garzas’ hizo tres puntos más y se acerca a los dos meses sin conocer la derrota en todas las competencias disputadas.

Y es que tras la llegada del exjugador del Paris Saint-Germain al equipo que preside David Beckham, tal parece que el Inter Miami puede lograr la hazaña de alcanzar los Playoffs de la Major League Soccer, para lo cual deben mantener los buenos resultados y seguir sumando para escalar puestos en la tabla ge la Conferencia Este, misma en la que ‘Las Garzas’ se encuentran en el lugar 14 y deben alcanzar por lo menos el puesto 9 para pelear por un lugar en la siguiente instancia del certamen.

Con doblete de Leonardo Campana y un tanto de Facundo Farías, el equipo dirigido por Gerardo Martino vio la victoria ante un cuadro de Kansas por el que Daniel Salloi y Alan Pulido se hicieron presentes en la pizarra en el encuentro que terminaría por marcador de 3-2.

A pesar de la derrota en su visita al DRV PNK Stadium, el delantero mexicano, Alan Pulido, sigue sumando anotaciones en la MLS y se acerca al liderato de goleo. Con 13 tantos, el atacante se encuentra a un go de Hany Mukhtar, mediocampista de Nashville que cuenta con 14 dianas.

Fue al minuto 77 del juego contra el Inter Miami, que Alan Pulido puso el 3-2 definitivo con un disparo dentro del área para vencer al guardameta, Drake Callender. Tras la derrota, el Sporting KC se ubica en el lugar 12 de la Conferencia Oeste.

Keep. Fighting. Fellas.

Alan Pulido pulls us within one.

Watch #MIAvSKC live on #MLSSeasonPass on @AppleTV 👉 https://t.co/TBpnDRTO8F pic.twitter.com/SKBvj7M7Sx

— Sporting Kansas City (@SportingKC) September 10, 2023