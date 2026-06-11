🚨⚽🔥 ¡Golazo de Julián Quiñones! México toma ventaja ante Sudáfrica
Julián Quiñones desató la locura en el Estadio Ciudad de México con un auténtico golazo para abrir el marcador. La Selección Mexicana se adelanta ante Sudáfrica en una noche histórica para el futbol nacional.
¡Explotó el Estadio Ciudad de México!
Julián Quiñones apareció en el momento indicado para marcar un auténtico golazo y poner al frente a la Selección Mexicana frente a Sudáfrica. La afición mexicana celebró con euforia el primer tanto de México en una noche que promete quedar para la historia.