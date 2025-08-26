deportes
ÚLTIMA HORA: Convocan a Rodrigo Parra de Pumas a la Selección Mexicana

Se dio a conocer la lista de la Selección Mexicana para una gira internacional de cuatro partidos en España y Rodrigo Parra fue convocado por el entrenador

Rodrigo Parra, portero de Pumas
Oscar Rodríguez
Liga MX
La Selección Mexicana prepara una gira internacional. Entre los proyectos de las Selecciones Menores, la Sub-18 encara cuatro partidos amistosos a disputarse en España.

Dirigidos por Alex Diego, el entrenador ha contemplado al portero de Pumas, Rodrigo Parra, para disputar la gira en la que México tiene como rivales a Barakaldo de la Primera Federación, San Fernando Club, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad.

Defendiendo el arco de Pumas, Rodrigo Parra ha disputado dos partidos en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. En el inicio del certamen, el juvenil fue duramente criticado por los errores puntuales en los partidos frente a Santos Laguna y Pachuca.

Bajo los tres palos de la escuadra del Pedregal, el portero de 17 años de edad recibió seis goles en contra en 180 minutos de juego durante la Jornada 1 y 2 de la presente campaña.

Convocatoria de la Selección Mexicana Sub-18

Porteros: R. Parra (Pumas), C. Navarrete (Chivas).

Defensas: E. Soto (Pachuca), D. Pérez (Toluca), Y. Orozco (Chivas), C. Hernández (Chivas), L. Carmona (FC Juárez), C. Alfaro (Pachuca), J. Echilvestre (Santos).

Mediocampistas: S. Inda (Chivas), H. Simeone (Botafogo), N. Cedillo (Santos), F. Valenzuela (Monterrey), D. Jiménez (América), L. Gómez (Santos), J. Sigala (Pachuca), D. Rocio (Real Salt Lake).

Delanteros: L. Ibarra (Tigres), J. Martin (Atlas), G. Wood (Tigres) y S. Sandoval (Chivas).

