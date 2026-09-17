¡GOOOLAZO! Así fue la anotación de cabeza de Lionel Messi a Cruz Azul en la Campeones Cup 2026

Lionel Messi ha alcanzado una marca legendaria al anotar su gol número 100 con la camiseta del Inter Miami. Este hito histórico se concretó durante la gran final de la Campeones Cup 2026, enfrentando a Cruz Azul.

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El momento de la anotación llegó en el minuto 24 del primer tiempo. Luis Suárez envió un centro preciso al corazón del área desde el costado y, leyendo a la perfección la jugada, Messi encontró el espacio exacto, donde le ganó el cabezazo a Willer Ditta. El argentino conectó un certero cabezazo colocado que venció a Kevin Mier, abriendo así el marcador 1-0 a favor del equipo de la Florida

Esta anotación cierra un círculo perfecto y casi poético para el astro argentino en Estados Unidos. Curiosamente, el primer gol que Messi marcó en su historia con el Inter Miami también fue contra el Cruz Azul, en aquella ocasión presentándose ante su nueva afición con un memorable cobro de tiro libre.

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De esta manera, el destino dictó que el primer y el centésimo grito de gol de Lionel Messi en su etapa con el equipo de Miami quedaran inmortalizados en la historia frente a Cruz Azul.