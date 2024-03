GP de Arabia Saudita: Horarios en México de prácticas, clasificación y carrera

La Fórmula 1 en este momento parece un reality show lleno de drama y escándalos. En los días previos al inicio de la temporada 2024 y hasta estos momentos se ha hablado mucho más de lo que ocurre fuera de la pista, que dentro de ella.

Sin embargo, a todos los amantes del automovilismo lo que más les importa es ver a los autos correr, y afortunadamente el Gran Circo no descansa esta semana, pues se lleva a cabo enseguida el segundo Gran Premio de la campaña, en Arabia Saudita.

Para el mexicano Checo Pérez es una gran noticia que se corra en Yeda, pues la temporada pasada triunfó en este circuito urbano, consiguiendo la pole position y la carrera, que al igual que en Bahréin, se correrá en día sábado.

Tras haber quedado en segundo lugar con una sólida carrera en la que escaló tres lugares, el piloto de 34 años nacido en Guadalajara, Jalisco, buscará volver a hacer eco del apodo de “El Rey de las Calles”.

Sin embargo, el nivel de Max Verstappen ha sido pletórico y el neerlandés parte como favorito para ganar en Arabia Saudita a pesar de la solidez que Pérez siempre ha mostrado en los circuitos callejeros.

Tampoco podemos descartar que después de la solidez que ha mostrado Ferrari en los tests de pretemporada y en las prácticas y clasificación del fin de semana pasado, no pueda luchar por colarse en el podio, o incluso arrebatarle algunos puntos a la organización de la bebida energética, de la mano de sus pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Horarios del Gran Premio de Arabia Saudita 2024

Jueves 7 de marzo: Práctica libre 1, 7:30 am

Jueves 7 de marzo: Práctica libre 2, 11:00 am



Viernes 8 de marzo: Práctica libre 3, 7:30 am

Viernes 8 de marzo: Clasificación, 11:00 am

Sábado 9 de marzo: Carrera, 11:00 am

*Horarios en tiempo del centro de México