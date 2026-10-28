Max Verstappen vs. Kylian Mbappé: quién gana más dinero, un futbolista o un piloto de Fórmula 1

Así como Checo Pérez ha vuelto a ser noticia en la Fórmula 1, los salarios de las principales figuras del deporte también generan interés entre los aficionados. Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing, encabeza la lista de ingresos de la parrilla en 2026. Sin embargo, ¿su sueldo supera al de Kylian Mbappé, máxima estrella del Real Madrid?

Mientras que Mbappé tiene un salario altísimo, su contrato incluye una prima anual estimada que eleva considerablemente sus ingresos. Al comparar las cifras de ambos deportistas, el delantero francés quedaría algo por debajo del neerlandés en la suma de salario fijo y bono estimado, siendo que Verstappen tiene el contrato base más alto de la Fórmula 1 (que también posee sueldos bajos).

El salario de Kylian Mbappé en el Real Madrid

De acuerdo con los datos publicados por Capology, Kylian Mbappé tiene un salario fijo bruto estimado de 31.25 millones de euros por año en el Real Madrid. A esa cantidad se suma una prima anual estimada de 40.42 millones de euros.

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Con ambos conceptos, los ingresos brutos anuales de Mbappé ascienden a 71.67 millones de euros. Su contrato con el conjunto español comenzó el 1 de julio de 2024 y tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2029.

Verstappen no está conforme con la F1 2026|Max Verstappen

El sueldo de Max Verstappen en Red Bull

Max Verstappen es el piloto mejor pagado de la Fórmula 1 en 2026, con un salario base anual reportado de 70 millones de dólares en Red Bull Racing. La cantidad no incluye bonificaciones por victorias, objetivos deportivos ni patrocinios.

El neerlandés renovó su vínculo con la escudería hasta 2030. Además, según información publicada por Mundo Deportivo, su salario fijo podría aumentar a unos 92 millones de euros anuales a partir de 2027, con bonificaciones que elevarían el total hasta 115 millones de euros por temporada.

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¿Quién gana más: Verstappen o Mbappé?

En ese marco, Verstappen tiene un salario base de 70 millones de dólares como piloto de carreras, mucho más que los 31 Md€ de Mbappé como futbolista. Aunque con sus primas el francés llega a más de 71 millones de euros, se quedaría por debajo del neerlandés, cuyos bonos se desconocen, pero llegaría a una cifra superior.