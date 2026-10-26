Cuánto cuestan los boletos para el GP de México: con esta cantidad de dinero podrías ir a ver a Checo Pérez

El Gran Premio de México 2026 está a la vuelta de la esquina y uno de los grandes atractivos será volver a ver a Sergio ‘Checo’ Pérez compitiendo ante su afición. El piloto tapatío afrontará esta edición con Cadillac, en un fin de semana que promete llenar de emoción al Autódromo Hermanos Rodríguez.

La actividad se llevará a cabo del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre. Para quienes todavía buscan asistir, el presupuesto cambia considerablemente según la ubicación, aunque hay un detalle que deben tener en cuenta antes de organizar su visita: varias localidades ya aparecen agotadas.

¿Cuánto cuestan los boletos para el GP de México 2026?

De acuerdo con la lista oficial de la organización, los boletos parten de 3,900 pesos mexicanos en la Grada 2A, ubicada en la zona naranja. Sin embargo, esta localidad aparece agotada tanto en el sitio del México GP como en Ticketmaster.

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Estos son los precios publicados para las gradas tradicionales. Las cantidades no incluyen cargos por servicio ni garantizan disponibilidad:

Grada Precio en pesos mexicanos 2A $3,900 6A $7,000 3A y 6B $9,900 14 Sur y 15 Norte $10,000 8 $10,500 9 $12,400 12 $12,800 6 $13,000 5A y 7 $13,900 4 y 5 $15,000 11 $18,300 10 $19,900 1 y 2 $30,500

La diferencia responde a la ubicación y la perspectiva que ofrece cada grada para seguir la acción en pista.

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¿Qué boletos aparecen disponibles para ver a Checo Pérez?

Al momento de la consulta, Ticketmaster muestra poca disponibilidad en las gradas 1 y 10, cuyas tarifas oficiales publicadas son de 30,500 y 19,900 pesos, respectivamente, antes de cargos por servicio.

Por ello, aunque el listado comienza en 3,900 pesos, esa cantidad ya no asegura encontrar una entrada. La disponibilidad debe comprobarse al seleccionar la localidad, mientras que el total a pagar se confirma durante el proceso de compra.

Fans o Aficion during Race to the Formula 1 Grand Prix of Mexico 2022, at Autodromo Hermanos Rodriguez, on October 30, 2022.



Fans o Aficion durante la Carrera al Gran Premio de Formula 1 de Mexico 2022, en el Autodromo Hermanos Rodriguez, el 30 de octubre de 2022.|Adrian Macias/Adrian Macias

¿Los boletos incluyen los tres días del GP de México?

Sí. La venta general se realiza mediante abonos para las tres jornadas, por lo que los precios corresponden al fin de semana completo y no únicamente a la carrera del domingo.

El acceso permite asistir a la zona y grada contratadas durante las actividades del evento. Ticketmaster especifica que no se venden entradas individuales por día en esta modalidad y que las localidades son numeradas.

¿Dónde comprar boletos para el GP de México?

Los aficionados pueden consultar las localidades mediante Ticketmaster México y F1.com, canales señalados para adquirir entradas. En Ticketmaster, los accesos utilizan el sistema digital SafeTix, gestionado mediante México GP Account Manager.