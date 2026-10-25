Así quedó la tabla de posiciones de la F1 2026 tras el Gran Premio de Estados Unidos

La temporada 2026 de la Fórmula 1 vivió una carrera que podía ser determinante para conocer al nuevo campeón del mundo. El Gran Premio de Estados Unidos puso en juego puntos importantes en ambos campeonatos y dejó el panorama encaminado para lo que sucederá en México el próximo fin de semana.

Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el Circuito de las Américas, por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen. Sin embargo, el italiano deberá esperar para celebrar el campeonato, ya que los resultados de sus principales perseguidores evitaron que pudiera asegurar la corona en Austin.

Así quedó la tabla de pilotos de la F1 2026 tras el GP de Estados Unidos

Antonelli alcanzó los 365 puntos y amplió su ventaja sobre George Russell, quien terminó octavo y llegó a 242 unidades. Lewis Hamilton, cuarto en la carrera, se mantiene tercero en el campeonato, pero ahora está a solamente un punto del segundo lugar.

Por su parte, Verstappen llegó a 236 unidades tras subir al podio, mientras que Leclerc suma 233. Esto significa que cuatro pilotos están separados por apenas nueve puntos en la pelea por el subliderato.



Kimi Antonelli (Mercedes): 365 pts George Russell (Mercedes): 242 pts Lewis Hamilton (Ferrari): 241 pts Max Verstappen (Red Bull): 236 pts Charles Leclerc (Ferrari): 233 pts Lando Norris (McLaren): 211 pts Oscar Piastri (McLaren): 144 pts Isack Hadjar (Red Bull): 105 pts Liam Lawson (Racing Bulls): 77 pts Pierre Gasly (Alpine): 42 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls): 38 pts Franco Colapinto (Alpine): 27 pts Oliver Bearman (Haas): 23 pts Nico Hülkenberg (Audi): 13 pts Gabriel Bortoleto (Audi): 10 pts Esteban Ocon (Haas): 7 pts Fernando Alonso (Aston Martin): 7 pts Carlos Sainz (Williams): 7 pts Alexander Albon (Williams): 5 pts Yuki Tsunoda (Racing Bulls): 1 pts Lance Stroll (Aston Martin): 0 pts Sergio Pérez (Cadillac): 0 pts Valtteri Bottas (Cadillac): 0 pts

Kimi Antonelli con el trofeo del GP de China 2026|Crédito: FIA

¿Cómo quedó la tabla de constructores de la F1 2026?

Mercedes conserva el primer lugar con 607 puntos, mientras que Ferrari llegó a 474. La escudería italiana consiguió 30 unidades en Austin, una más que su rival, por lo que redujo la diferencia entre ambos equipos a 133 puntos.

Por su parte, Red Bull alcanzó a McLaren con 355 unidades, después de colocar a Verstappen tercero y a Isack Hadjar sexto en Estados Unidos.



Mercedes: 607 pts Ferrari: 474 pts Red Bull: 355 pts McLaren: 355 pts Racing Bulls: 102 pts Alpine: 69 pts Haas: 30 pts Audi: 23 pts Williams: 12 pts Aston Martin: 7 pts Cadillac: 0 pts

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¿Cuándo es el GP de México 2026 y qué necesita Antonelli para ser campeón?

El Gran Premio de la Ciudad de México se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre, con la carrera programada para el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Antonelli llegará con 123 puntos de ventaja sobre Russell y otra oportunidad de conquistar su primer campeonato. Un noveno lugar le bastaría para asegurar el título, independientemente del resultado de su compañero de Mercedes.