Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1: ganadores, perdedores y resultado de Checo Pérez

El Gran Premio de Estados Unidos dejó mucha tela que cortar y también a un campeón del mundo prácticamente definido. Kimi Antonelli se hizo con la pole en el Circuito de las Américas y tiene virtualmente garantizado la posibilidad de coronarse en México y escribir su nombre en los libros de historia de la Fórmula 1 este próximo domingo.

Sin embargo, no todos tuvieron motivos para festejar tras lo sucedido en Austin. Uno de ellos es George Russell, compañero del italiano en Mercedes, quien volvió a desentonar tras haber finalizado la carrera en la octava posición. Si bien es cierto que comenzó siendo una amenaza real para Kimi, su ritmo fue decayendo con el transcurso de la temporada.

Los “ganadores” del Gran Premio de Estados Unidos 2026

Kimi Antonelli

Antonelli gana el GP de Estados Unidos 2026|Crédito: Fórmula 1

El verdadero ganador del fin de semana fue Kimi Antonelli, quien tiene prácticamente asegurado el Campeonato de Pilotos pensando en el GP de México. Resulta que tanto Lewis Hamilton como Russell tendrían que ganar en el Autódromo Hermanos Rodríguez al mismo tiempo (lo cual es imposible) y, como si fuera poco, el italiano no debería sumar puntos para que la carrera por el título mundial siga viva.

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Todo está dado para que Antonelli se convierta en el campeón más joven de la historia de la F1, superando por tres años completos de diferencia a Sebastian Vettel. Kimi ya tuvo su merecido festejo en Austin, pero la verdadera fiesta deberá trasladarse a México, donde se convertirá oficialmente en campeón del mundo.

Liam Lawson y Racing Bulls

Lawson acumula seis carreras consecutivas sumando puntos|Crédito: Racing Bulls

Liam Lawson encontró la regularidad que tanto buscaba desde que comenzó la temporada y el fin de semana del GP de Estados Unidos quedará para el recuerdo en su memoria. El piloto neozelandés logró mantener el ritmo en un terreno difícil que lo dejó fuera de su zona de confort y extendió a seis la racha de carreras consecutivas sumando puntos para Racing Bulls al haber finalizado en el noveno puesto.

Una vez más, la escudería anglo-italiana demostró ser la mejor del resto, superando a Alpine y Audi, sus principales competidores. Racing Bulls está muy bien encaminado para dar un paso más y asegurarse el mejor resultado de su historia en el Campeonato de Constructores. Con 102 puntos, superan a Alpine por 33 unidades y será difícil que los franceses remonten.

Los “perdedores” del Gran Premio de Estados Unidos 2026

George Russell

Russell sigue sin encontrar ritmo con Mercedes|Crédito: Mercedes

Russell no ha logrado encontrar la performance que lo mantuvo como candidato al título durante las primeras carreras de la temporada. Algunas teorías señalan que la actualización de Mercedes traída en Malasia, que hizo que el auto sea más veloz pero también más difícil de explotar y de colocar en su ventana de rendimiento óptimo, afectó en mayor medida al británico que a Antonelli.

"Seis vueltas buenas, 50 vueltas malas. Quiero entender por qué el ritmo fue tan malo en el primer stint", lamentó Russell tras finalizar octavo en Austin. A estas alturas, el británico está cerca de perder el segundo lugar con Hamilton y muy lejos quedó su ambición por luchar codo a codo con su compañero por el Campeonato de Pilotos.

Isack Hadjar

Hadjar no logró mantener su buena clasificación en la carrera|Crédito: Red Bull

Hadjar logró conseguir un resultado increíble en la clasificación pese a las dificultades que debió afrontar durante el fin de semana hasta ese momento. Sin embargo, su carrera se desmoronó rápidamente durante el domingo.

"Todo fue perfecto en cuanto al procedimiento y luego tuve un exceso de entrega en el embrague. Y estas cosas que simplemente están fuera de mi control, están empezando a... tengo mala cobertura de radio, no puedo escuchar lo que está pasando. Y entré a pits con el mapa de motor equivocado y... estoy perdiendo un segundo por vuelta con ese neumático duro", expresó.

De haber iniciado en la tercera posición en la parrilla, el francés terminó la carrera en el sexto lugar cuando el GP de Estados Unidos prometía ser uno de sus mejores domingos desde que inició la campaña.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en el Gran Premio de Estados Unidos 2026?

|Cadillac F1

Checo Pérez tampoco tuvo motivos para festejar en Austin. El piloto mexicano finalizó en la posición 19 del Gran Premio de Estados Unidos, fuera de la zona de puntos y a una vuelta de Kimi Antonelli. El tapatío completó 55 giros y fue el último de los pilotos que lograron cruzar la meta.

Como si fuera poco, Cadillac solamente pudo terminar la carrera con uno de sus monoplazas, ya que Valtteri Bottas abandonó después de completar 48 vueltas. Un balance complicado para la escudería estadounidense en su visita al Circuito de las Américas, donde ninguno de sus representantes logró sumar unidades.