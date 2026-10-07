El cambio histórico que tendrá el GP de Singapur este fin de semana en Fórmula 1

La Fórmula 1 llegará este fin de semana a Singapur con una novedad nunca antes vista desde que Marina Bay apareció por primera vez en el calendario en 2008.

El Gran Premio de Singapur tendrá formato Sprint por primera vez en su historia, una modificación que reducirá considerablemente el tiempo disponible para que los equipos encuentren la configuración adecuada en uno de los circuitos más exigentes de toda la temporada.

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La actividad comenzará con una única sesión de prácticas libres antes de pasar directamente a la clasificación para la carrera Sprint.

Eso significa que pilotos e ingenieros tendrán apenas una hora de entrenamiento para encontrar la puesta a punto antes de comenzar a competir contra el cronómetro.

R A C E 🤩 W E E K The triple header concludes with an #F1Sprint weekend under the lights at the Marina Bay Street Circuit! ✨ #F1 #SingaporeGP https://t.co/aAaIhZz4to — Formula 1 (@F1) October 5, 2026

Un desafío extra para Checo Pérez y Cadillac

El nuevo frmato tendrá especial importancia para Checo Pérez.

Checo conoce perfectamente Marina Bay y guarda uno de los mejores recuerdos de su carrera en este circuito después de conseguir una espectacular victoria con Red Bull en 2022.

Su situación será muy diferente en esta ocasión. El mexicano regresa ahora como piloto de Cadillac, equipo que todavía atraviesa su primera temporada dentro de Fórmula 1 y que tendrá menos tiempo del habitual para adaptar el monoplaza a las particulares condiciones del circuito callejero.

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Singapur será además la última fecha Sprint de la temporada 2026. El formato obliga a disputar la Sprint Qualifying después de la única práctica del viernes. El sábado se realizará la carrera corta antes de que los pilotos vuelvan a pista para disputar la clasificación que determinará la parrilla del Gran Premio del domingo.

El desafío será todavía mayor por las características de Marina Bay. Las altas temperaturas, la humedad y la cercanía de los muros convierten tradicionalmente a Singapur en una de las pruebas más demandantes del campeonato.

Pero este fin de semana añadirá ahora un elemento adicional: prácticamente no habrá margen para equivocarse desde que los autos salgan por primera vez a la pista.