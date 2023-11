No solo en Las Vegas; el otro gran premio que se destapó una coladera

El Gran Premio de Las Vegas está plagado de múltiples situaciones en las que se ha visto afectado, ya que desde que se anunció ha estado en situaciones complejas dentro de su elaboración.

Huelgas de trabajadores, mal trazado de la pista, Verstappen reclamando el show que se ha hecho previo a la carrera, la temperatura y ahora, una coladera de destapó en plan practica uno.

Gran Premio de Baku 2019

Debido a este suceso en donde Carlos Sainz tuvo que abandonar los primeros entrenamientos del fin de semana, por una coladera que se destapó, hacer recordar al Gran Premio de Baku en 2019 donde pasó algo similar.

Algo que hay que recalcar es que la FIA (Federación Internacional del Automovilismo) no perdonó al piloto español y no solo no le ayudaron con los daños, sino que lo sancionaron 10 posiciones debido a los cambios necesarios que tuvieron que hacer los ingenieros y mecánicos para que el monoplaza estuviera al 100% para los próximos compromisos.

En el GP de Baku de 2019, al Williams de Russell también le pegó una coladera que no estaba bien asegurada.



En los circuitos callejeros se deben de soldar las tapas del drenaje, porque la succión del fondo plano las bota!pic.twitter.com/lSzPh0TDxm — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) November 17, 2023

Con las altas velocidades que presentan los carros, la succión del fondo plano, hace que se levanten, por eso se deben de soldar, sin embargo, la ley en Las Vegas, Nevada prohibe soldar todas las coladeras, por lo que será un reto para los pilotos y equipos este fin de semana.

En el Gran Premio de Baku de 2019 le pasó al Williams de George Russell, en las practicas, por lo que si pudo estar en la carrera, sin embargo, terminó en decimoquinto lugar a dos vueltas del primero.

Valtteri Bottas logró la primera posición y compartió el podio con Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, respectivamente. Sergio ‘Checo’ Pérez corría con Racing Point y logró el sexto lugar.

