Verstappen SUFRE en el Gran Premio de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas es uno de los más polémicos en la historia reciente de la Fórmula Uno, desde su confirmación ha causado múltiples opiniones en su contra.

Ahora, el piloto de Red Bull, Max Verstappen ha mostrado su descontento sobre este circuito en donde asegura que es ’99% de espectáculo 1% evento deportivo’.

Verstappen no la pasa bien en Las Vegas

El actual campeón del mundo se vio inmiscuido en un tema del que mucho se habla en el Gran Premio de Las Vegas, el espectáculo. Ya que de acuerdo a sus propias palabras, Verstappen podría saltarse ese protocolo.

Por mí podemos saltarnos eso. Simplemente estamos parados ahí, parecemos payasos

Verstappen se caracteriza por ser un piloto que se enfoca únicamente a las carrera, pues de acuerdo con Christian Horner, jefe de Red Bull, al neerlandés tampoco le gusta hacer las prácticas previo a la carrera. Ahora, Max está enfocado en la carrera de este fin de semana, pero no le gusta lo que hay alrededor, “No me gustan todas las cosa que hay alrededor. Tengo muchas ganas de intentar hacer lo mejor que pueda, pero no tengo ganas de esto”, exclamó el piloto.

“A algunas personas les gusta un poco más el espectáculo, a mi no me gusta en lo absoluto. Crecí mirando simplemente la parte del rendimiento y así es como lo veo. Me gusta estar en Las Vegas, pero no para correr”, concluyó el tres veces campeón del mundo.

El Gran Premio de Las Vegas ha estado en el ‘ojo del huracán’ en algunas ocasiones, ya que el nuevo trazado tiene múltiples complejidades para los pilotos, escuderías e incluso para los mismos aficionados. Además al ser de noche, será una de las carrera más frías en la historia reciente de la F1.

