Así fue el peor Gran Premio en la historia de la F1

La Fórmula 1 es un deporte de alto rendimiento y el espectáculo no puede faltar ni fallar en ninguna carrera.

En una ocasión, la Fórmula Uno pasaba por un momento de crisis, ya que la lucha entre marcas de neumáticos hizo que el GP de Estados Unidos de 2005 fuera uno de los peores de la historia.

También te puede interesar: 10 equipos de la Liga BBVA MX tiene menor valor que Santiago Giménez

¿Qué pasó en el GP de Estados Unidos del 2005?

Corría la temporada 56° en la historia de la F1, una temporada en donde había una “Guerra de marcas de neumáticos” entre Michelin y Bridgstone.

La carrera tuvo sede en el circuito de Indianápolis y desde el inicio de las actividades del GP, el viernes, hubo problemas con las llantas, ya que Ralf Schumacher tuvo un accidente en los entrenamientos libres y los preocupantes desperfectos por otros equipos en sus neumáticos, fueron el detonante de una situación inolvidable para la F1. Fue una carrera que estará marcada siempre por la polémica y es que solo tomaron la salida los coches que montaban neumáticos Bridgestone (Ferrari, Jordan y Minardi), porque los Michelin fueron calificados de inseguros.

Michelin, a la vida de los hechos, informó a los equipos que no podía garantizar la seguridad de los neumáticos en la carrera propuso hacer distintos cambios en el reglamento para que sus equipos (Toyota, McLaren, Renault, Honda, Sauber, Williams y Red Bull) pudieran correr, esto fue rechazado. También se valoró hacer la posibilidad de hacer una carrera no puntuable, puesto que no todos los equipos estaban en las mismas condiciones para correr, pero tampoco hubo acuerdo.

Solo 6 coches pudieron tomar la salida después de detectarse problemas de seguridad en la parte inclinada del circuito en los equipos que montaban neumáticos Michelin. En ese momento la F1 fue sumamente criticada y el público estadounidense tardó años en volver a confiar en la máxima categoría del automovilismo.

Al final Michael Schumacher ganó la carrera, seguido de Rubens Barrichello y Tiago Monteiro, que con su modesto Jordan logro el único podio de su carrera deportiva.

También te puede interesar: Semana de Clásico Regio y Tapatío en la Liga BBVA MX Femenil