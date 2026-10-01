El Gran Premio de México guarda su último secreto: el Autódromo Hermanos Rodríguez vivirá una auténtica fiesta

Cada vez falta menos para que suenen los motores en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 que se correrá entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre y el Autódromo de los Hermanos Rodríguez no solo será el escenario en el que correrán los mejores pilotos de la Fórmula 1, sino que la fiesta continuará al finalizar la carrera con la presencia de Disclosure.

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Disclosure encenderá el Autódromo Hermanos Rodríguez con concierto tras el Gran Premio de México

El Gran Premio de la Ciudad de México contará con la presencia de Disclosure, el dúo británico de música electrónica que ha conquistado el mundo con sus sonidos inspirados en el house y el UK garage que les ha dado un estilo único.

Los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 han elegido a Disclosure para amenizar el concierto tras la carrera como una apuesta de experiencia integral para los aficionados y buscando una oferta de entretenimiento y competencia de primer nivel.

El dúo británico, integrado por los hermanos Guy y Howard Lawrence, ha colaborado con artistas como Sam Smith, Lorde, The Weeknd y Gregory Porter, además de contar con cinco álbumes de larga duración y una gran cantidad de remixes.

“Cada año buscamos enriquecer la experiencia del México GP y ofrecer a nuestros aficionados mucho más que solo acción en pista. La música y el entretenimiento se han convertido en una parte fundamental de nuestra fiesta y contar con un artista internacional como Disclosure DJ-Set nos permite seguir fortaleciendo esa oferta y brindar un cierre espectacular a un fin de semana lleno de emociones en el Autódromo Hermanos Rodríguez”, señaló Federico González Compean, director general del Gran Premio de México 2026.

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