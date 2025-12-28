El Gran Premio que lleva 4 años ausente y podría regresar próximamente a la F1

Los fanáticos de la Fórmula 1 están esperando que la temporada 2026 de luz verde , pero los directivos se encuentran en tratativas para efectuar el regreso de una pista que luce olvidada. Su última participación dentro del calendario de la máxima categoría del automovilismo fue en 2021, pero pronto podría estar de vuelta con nuevas remodelaciones. Se trata del Gran Premio de Turquía, el Estambul Park.

F1 negocia por el regreso del GP de Turquía

Según diversos reportes internacionales, el Gran Premio de Turquía podría regresar pronto a la F1. Resulta que la categoría le habría ofrecido a las autoridades un contrato por cinco años, con la condición de modernizar sus instalaciones. Sin embargo, hasta el momento no detallaron cuándo será su regreso, pero sí lo han postulado como “pista suplente” para la temporada 2026. Por otro lado, Checo Pérez reveló cuándo dejaría la categoría .

El GP de Turquía regresaría próximamente a la F1|Crédito: Fórmula 1

La información dice que aún resta definir la parte burocrática, por lo que no hay una fecha estipulada para cerrar el acuerdo. No obstante, afirman que no es una duda si se hará o no (va a suceder), sino que resta definir cuándo se hará. De esta manera, podríamos estar próximos a que la F1 confirme oficialmente el regreso del GP de Turquía, una pista que varios aficionados del deporte echan de menos.

🚨 ÚLTIMA HORA: Turquía se encuentra en NEGOCIACIONES AVANZADAS para volver a la Fórmula 1



👉 La Fórmula 1 ofreció a Estambul hace unas meses un contrato de 5 años, con la condición de modernizar sus intalaciones.



👉 La cuestión es cuándo se firmará el acuerdo, no si se… pic.twitter.com/JqrthCkkqC — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) December 27, 2025

Así fue el último GP de Turquía de la F1 hasta la fecha

De momento, el último Gran Premio pilotado en Turquía fue durante la temporada 2021 de la F1. En aquella ocasión, Valtteri Bottas se quedó con la victoria conduciendo para Mercedes, mientras que Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez completaron el podio con sus respectivos Red Bull. La lluvia fue protagonista a lo largo de gran parte de la carrera, siendo un factor clave para que los resultados se dieran de esta forma.

🇹🇷 Turquía 2021 🔙

Hace 4 años, @ValtteriBottas ganó y @SChecoPerez fue P3 después de una defensa épica vs Hamilton. Fue la última vez que compartieron podio en F1.



En 2026… buscarán hacerlo otra vez, pero como compañeros en Cadillac. 🏁 pic.twitter.com/LeZus6ZWTB — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 11, 2025

El GP de Turquía en la F1

En la historia, el GP de Turquía fue protagonista en 9 ediciones de la F1. El piloto que más veces ganó en Estambul fue Felipe Massa, piloto brasileño que consiguió la victoria en tres ocasiones, todas conduciendo para la escudería de Ferrari. Su primera edición fue en el año 2005 y, como era de esperarse, Ferrari es el equipo que más veces ha ganado en suelo turco.