Grandes ausentes de la Selección en Copa Oro y Juegos Olímpicos | FOTOS

En esta galería, te mostramos a 10 futbolistas mexicanos que no acudirán ni a Copa Oro ni los Juegos Ollímpicos de Tokyo, perdiéndose un importante verano para la Selección Azteca. Por lesiones o decisiones del cuerpo técnico, no lograrán estar en alguno de estos eventos.

Futbolistas mexicanos sin Copa Oro y Juegos Olímpicos

1. Raúl Jiménez: Desde su aparatosa lesión en noviembre de 2020, el delantero no ha podido regresar a las canchas de manera oficial.

2. Javier Hernández: El máximo goleador histórico de la Selección Azteca, no ha sido considerado, a pesar de sus buenas actuaciones.

3. Andrés Guardado: El capitán de la Selección fue baja de última hora para la Copa Oro, debido a una lesión.

4. JJ Macías: Apuntaba para ser delantero en los Juegos Olímpicos, pero una lesión lo dejó descartado para ambos torneos.

5. Gerardo Arteaga: El lateral izquierdo iba a ser parte del equipo para los Olímpicos, pero fue baja por motivos personales.

6. Carlos Acevedo: A pesar de que 6 porteros fueron convocados para este verano, Acevedo ni siquiera apareció en las listas previas.

7. Jesús Corona: Otro portero, que con su experiencia y gran torneo con Cruz Azul, no ha sido considerado por Martino.

8. Rodolfo Pizarro: Una lesión, también dejo fuera a Pizarro de la Copa Oro, donde tenía su lugar asegurado.

9. Santiago Giménez: “Santi” fue campeón con Cruz Azul y tenía posibilidades para los Olímpicos, pero también tuvo lesiones.

10. Miguel Layún: Fue incluido en la prelista para Copa Oro y a pesar de la baja de Arteaga, Martino prefirió llegar a jugadores más jóvenes.

