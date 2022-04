Grandes Ligas incluyen tecnología para evitar robo de señales

Este jueves 7 de abril, arranca la temporada 2022 de las Grandes Ligas, la cual avanza hacia la modernidad de la mano de la tecnología, para hacer más eficiente el juego, reducir tiempos y limitar el robo de señales, como ya ocurrió en el pasado.

La temporada que inicia esta mañana en Wrigley Field entre Cerveceros y Cachorros, será la primera en la historia que tenga una adecuación electrónica para mejorar el juego, aunque esta jamás se planteó en los orígenes del deporte.

¿Qué tecnología usará MLB esta temporada?

Los equipos de la MLB, tendrán la facultad y será a elección de las propias novenas, que el receptor utilice un brazalete con nueve botones con los cuales podrán enviar señales al lanzador, para hacerle saber el tipo de lanzamiento que tendrá que realizar.

Los equipos tienen la facultad de cambiar el concepto de recta, curva, etc, por los que ellos decidan para proteger aún más su comunicación. Así queda atrás el movimiento que el catcher hacia el pitcher con los dedos de una mano, y que en algún momento sufrió de falta de privacidad y fue robada.

En este nuevo paso del beisbol de las Grandes Ligas , el pitcher lleva en su casco un aparato receptor junto a un auricular, con la cual escuchará la indicación.

También tres jugadores del equipo podrán escuchar las indicaciones con la misma dinámica que el lanzador. Así se estima que dos jugadores de cuadro y el jardinero central indiquen si habrá una formación especial o solamente se enterarán del tipo de pitcheo.

Esta tecnología así como su integración fue probada y luego aprobada por la Asociación de Jugadores de MLB. Tanto el catcher como el pitcher y los otros jugadores no tendrán problema en utilizar esta tecnología, no estorba, no distrae, no pesa y se cree que será eficiente.

Los motivos de su creación e inclusión en Grandes Ligas

El beisbol presenta la necesidad de reducir tiempos, para el consumo de los aficionados tanto en los estadios como en las transmisiones. Se presume que con esta comunicación, el proceso será más sencillo y evitará la pérdida de tiempo.

Además, se creó, porque recordando que en 2017 Astros realizó un robo de señales a los equipos rivales y forjaron todo un aparato para conocer los lanzamientos que vendrían y así el bateador poder conectar la pelota, lo que dejó una mancha a esta organización, multas severas y un momento vergonzoso para la MLB.

