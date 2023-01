Las grandes sorpresas que ha dejado el Abierto de Australia

Los dos primeros clasificados del cuadro masculino, Nadal y Ruud, no alcanzaron los cuartos de final en el Abierto de Australia. Además, en el Top 10 solo quedan tres participantes: Djokovic, Tsitsipas y Rublev. Uno de los nuevos nombres que nos ha dejado este Grand Slam ha sido el de Ben Shelton. Es la primera vez que el norteamericano sale de su país y no pudo haberlo hecho de mejor forma que metiéndose en los cuartos de final del torneo. Hace siete meses estaba perdido más allá del puesto 500 en el Ranking y no era ni profesional.

Después de años de travesía en el desierto, el tenis estadounidense ha encontrado algo más que un oasis en este Abierto de Australia 2023. Tres jugadores jóvenes se han metido en cuartos de final y no hacen sino reafirmar su enorme potencial y postularse a terminar con una sequía histórica.

Las sorpresas de Estados Unidos que hacen historia

Tanto es así que romperán con una racha de 13 años sin un tenista estadounidense en semifinales en este torneo después de que lo hiciera Roddick en 2009, ya que o Ben Shelton o Tommy Paul alcanzarán esta ronda. Además, si Sebastian Korda también progresa, conseguirán que haya dos estadounidenses en semifinales de Grand Slam, algo que no ocurre desde el US Open 2005, con Agassi y Ginepri como protagonistas. Una de las leyendas del tenis, McEnroe, no cree que haya una razón justificada al respecto de las grandes sorpresas que se están dando en Melbourne.

“Desde que Australia cambió la fecha del primer evento, los jugadores han estado tratando de descubrir la mejor manera de maximizar su preparación. Es difícil saber. Parece que la actitud general es comenzar dos o cuatro semanas antes. Si haces algo así, impacta lo que estás haciendo durante las vacaciones de Navidad, impacta lo que estás haciendo durante el Año Nuevo. Es un compromiso duro”, comenta el exjugador.

