Los Juegos Olímpicos sufren sorprendentes bajas en Tenis

Varias figuras le dicen adiós a los Juegos Olímpicos. Estrellas como Janick Sinner o Holger Rune han decidido bajarse de París 2024 por respectivas lesiones. El número 1 del mundo sufrió una fuerte amigdalitis, mientras que el danés no ha podido superar la lesión que sufrió en Hamburgo.

“Las cosas cambian bastante y no sé cómo se llamará, pero intentaremos que se recuerde de manera positiva. Nos esforzaremos para irnos tranquilos habiendo intentado llegar lo más lejos posible. No nos hemos podido preparar como otras parejas, pero confiamos en el gran momento de Carlos. Espero que esta semana pasada, en la que he pasado mucho tiempo en pista, me ayude físicamente a alzar el nivel para que esto funcione y veremos cómo evolucionamos”, dijo el español Rafael Nadal previo a su debut.

Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.



Charly va en busca del Oro

Alcaraz buscará su primera medalla de oro en Juegos Olímpicos.

“Vamos a dar lo mejor de nosotros y ojalá podamos hacer disfrutar con un buen juego. Encaro los Juegos con mucha ilusión y si es jugando el doble con Rafa mejor. Tengo ganas de competir y vernos en pista. No sé qué nombre ponerle, pero vamos a dar lo mejor y poner toda la ilusión para disfrutar y hacer disfrutar a la gente de casa y a los que vengan a París. Tengo poca experiencia en dobles y, aunque me gusta, por temas del individual nunca he podido jugar muchos torneos”, dijo el tenista murciano.

Novak Djokovic buscará acabar con su cuenta pendiente, obtener una medalla de oro.

“Tuve el honor de llevar la bandera serbia en la ceremonia de apertura, no he vuelto a tener una experiencia en la ceremonia de apertura desde Londres 2012, así que realmente espero volver a experimentar algo así de grande, realmente deseo disfrutar al máximo de esta experiencia en los Juegos de París 2024, hablamos de un evento que no se parece en nada a todos los demás. Ser parte de los Juegos Olímpicos, representar a tu país en general, siempre es un placer, un privilegio y un honor"; señaló el serbio.

