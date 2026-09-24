NFL: Este es el partido que se disputa HOY jueves y abre la Semana 3 de la temporada 2026

Este jueves 24 de septiembre del 2026, comienza la actividad de la Semana 3 de la NFL 2026 con un atractivo duelo en el Thursday Night Football. El juego en iniciar con las actividades es el Green Bay Packers vs Atlanta Falcons en el Estadio Lambeau Field en el primer partido en casa de los locales esta temporada. El encuentro inicia en punto de las 18:15 horas tiempo del centro de México.



Green Bay Packers vs Atlanta Falcons

Lugar: Estadio Lambeau Field

Hora: 18:15 horas tiempo del centro de México

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Así llegan Green Bay Packers y Atlanta Falcons

Green Bay llega con un registro de 1-1, en la Semana 1 cayeron de visita ante los Minnesota Vikings por 22-39. En la Semana 2 se les complicó el juego al vencer en tiempo extra a los New York Jets 20-17, con un field goal decisivo de Trey Smack.

Jordan Love llega tras lanzar para 532 yardas y cuatro touchdowns en dos partidos, aunque el juego terrestre ha sido limitado por el equipo. Green Bay busca aprovechar la ventaja de local para conseguir su primer triunfo en casa.

TNF (Thursday night fit) pic.twitter.com/uVRO84WfRp — Green Bay Packers (@packers) September 24, 2026

Por su parte, los Falcons llegan 0-2, debutaron con derrota 13-20 ante los Pittsburgh Steelers y luego sufrieron una fuerte derrota en casa 3-34 contra los Carolina Panthers.

Atlanta disputará el encuentro con el regreso de Michael Penix Jr. como el quarterback titular, recuperado de una lesión de ligamento cruzado anterior. Bijan Robinson ha sido la estrella del equipo en el ataque terrestre, es la figura y con la dupla de Penix y Bijan, se espera que puedan llevar al equipo a la victoria.

Este partido representa una oportunidad para ambos, Green Bay quiere consolidar su racha positiva en casa, mientras Atlanta busca su primer triunfo de la campaña y demostrar que puede competir lejos de casa. El choque promete ser intenso, con Packers como favoritos pero con los Falcons motivados por el debut de Penix.

