GTA VI confirma que no se lanzará en esta CONSOLA el 19 de noviembre; esta es la razón

Estamos a unos meses para que se lleve a cabo el lanzamiento del GTA VI, un videojuego que promete ser el más espectacular no solo del 2026, sino uno de los más importantes en la historia de esta industria por todos los rumores y confirmaciones detrás de dicho título.

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Para su lanzamiento, Rockstar Games ha sacado la casa por la ventana a través de una inversión de miles de millones de dólares, por lo que se espera que su recaudación esté a la par de lo que gastaron en él. Ahora bien, ¿en qué consola no se realizará este lanzamiento a nivel global?

Revelan que el GTA VI no se lanzará en esta consola

Lo primero a tener en cuenta es que el GTA VI se lanzará de forma oficial el próximo 19 de noviembre. México es uno de los mercados más interesantes en este videojuego, por lo que los amantes al mismo podrán disfrutarlo tanto en la PlayStation 5 como en la Xbox Series X | S.

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Felices 13 años de GTA V.



Gran GTA, gran juego, gran generaciones que marcó.



Nos despedimos para dejar entrar al próximo protagonista: GTA VI ⭐️. pic.twitter.com/FKAReEXmej — AlfaGames (@AlfaGames__) September 16, 2026

Sin embargo, un punto a detallar es que los creadores del GTA VI decidieron no lanzarlo en esta misma fecha para la PC, una consola que ha ganado mucha importancia en estos años pero que, sin embargo, sigue sin compararse a las antes mencionadas en cuanto a pago de videojuegos se refiere.

¿Cuándo se lanzará el GTA VI en la PC?

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take - Two Interactive, mencionó que la PC es una plataforma importante en el lanzamiento del GTA VI, por lo que se espera que la llegada del videojuego se dé muy pronto sin que esto signifique que saldrá el mismo día que en la PS5 y la Xbox Series.

Vale decir que, hasta el momento, no existe una fecha oficial para el lanzamiento del GTA VI en la PC, aunque todo haría indicar que sería durante los primeros meses del 2027. Por lo pronto, debes saber que el costo de la versión estándar del Grand Theft Auto 6 será de 1,499 pesos mexicanos.