Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
RITUAL NFL SITIO.png

La botana mexicana que más se consume en el Super Bowl

La delicia mexicana proveniente del aguacate, el guacamole, es el protagonista y el éxito en Estados Unidos en el evento más grande de la NFL: el Super Bowl

guacamole
guacamole|Crédito: Archivo FIA

Escrito por: Dara de la Vega

La gastronomía mexicana es considerada una de las más ricas en el mundo y de las cuales es exportada a diferentes culturas. Entre tacos, quesadillas, tamales y un sin fin de bocadillos que aman en distintas partes del mundo llega el guacamole a ser parte de uno de los eventos más grandes de la NFL, el Super Bowl.

VE EL SUPER BOWL 57 EN VIVO AQUÍ

Ya es bastante común que esta delicia proveniente del aguacate sea la botana protagonista en Estados Unidos para disfrutar junto con amigos del partido más importante del futbol americano.

Te puede interesar: ¿Cuándo fue el último Super Bowl de Patrick Mahomes?

Una victoria Fuera de Este Mundo para los Saints | Lo Inésperado

El origen del guacamole

El guacamole se comenzó a elaborar a partir del siglo XV, los aztecas fueron los primeros en llevar a cabo este platillo el cual llamaron “āhuacamolli” que se traduce como “salsa de aguacate”. Es un alimento originario de la zona central y sur de México.

Las primeras exportaciones de esta delicia a otros países sucedieron cuando los españoles llegaron a América y probaron de la comida, quedaron tan encantados con el sabor que intentaron replicarlo en Europa.

Al no cultivar aguacate en sus tierras trataron de sustituirlo por otros ingredientes pero evidentemente no sabía igual y fue por eso que decidieron exportarlo para poder cultivarlo en su continente.

SuperBwol LVII edificio
|Getty Images

El protagonista del Super Bowl

La importación de aguacate en Estados Unidos crece de un 30% a un 40% durante la semana previa al partido y se estima que alrededor del 20% de las ventas anuales se producen el fin de semana del Super Bowl.

Se espera que para este año se estén exportando alrededor de 130 mil toneladas de aguacate para este gran evento.

Además de las alitas, las papas, las cervezas, la carnita asada y otros cuantos alimentos más para disfrutar del partido, el guacamole y unos totopos siempre formarán parte de una buena botana para compartir con amigos.

Y así es como de alguna u otra manera México siempre está presente en cualquier parte del mundo, esta vez toca ser parte del evento más grande de la NFL a través de nuestra gastronomía y qué mejor manera de hacerlo que con un delicioso guacamole.

Te puede interesar: Super Bowl 2023: ¿El jersey blanco es un símbolo de la victoria?

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP