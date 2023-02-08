La botana mexicana que más se consume en el Super Bowl

La gastronomía mexicana es considerada una de las más ricas en el mundo y de las cuales es exportada a diferentes culturas. Entre tacos, quesadillas, tamales y un sin fin de bocadillos que aman en distintas partes del mundo llega el guacamole a ser parte de uno de los eventos más grandes de la NFL, el Super Bowl.

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Ya es bastante común que esta delicia proveniente del aguacate sea la botana protagonista en Estados Unidos para disfrutar junto con amigos del partido más importante del futbol americano.

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El origen del guacamole

El guacamole se comenzó a elaborar a partir del siglo XV, los aztecas fueron los primeros en llevar a cabo este platillo el cual llamaron “āhuacamolli” que se traduce como “salsa de aguacate”. Es un alimento originario de la zona central y sur de México.

Las primeras exportaciones de esta delicia a otros países sucedieron cuando los españoles llegaron a América y probaron de la comida, quedaron tan encantados con el sabor que intentaron replicarlo en Europa.

Al no cultivar aguacate en sus tierras trataron de sustituirlo por otros ingredientes pero evidentemente no sabía igual y fue por eso que decidieron exportarlo para poder cultivarlo en su continente.

|Getty Images

El protagonista del Super Bowl

La importación de aguacate en Estados Unidos crece de un 30% a un 40% durante la semana previa al partido y se estima que alrededor del 20% de las ventas anuales se producen el fin de semana del Super Bowl.

Se espera que para este año se estén exportando alrededor de 130 mil toneladas de aguacate para este gran evento.

Además de las alitas, las papas, las cervezas, la carnita asada y otros cuantos alimentos más para disfrutar del partido, el guacamole y unos totopos siempre formarán parte de una buena botana para compartir con amigos.

Y así es como de alguna u otra manera México siempre está presente en cualquier parte del mundo, esta vez toca ser parte del evento más grande de la NFL a través de nuestra gastronomía y qué mejor manera de hacerlo que con un delicioso guacamole.

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